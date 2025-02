O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu chegou à Casa Branca para uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump. Netanyahu é “um grande líder de Israel e fez um excelente trabalho”, disse o presidente dos EUA em um estudo oval. “Todos nós queremos paz também”, acrescentou. “Os palestinos gostariam de deixar Gaza”.

“Trump enviou um grande enviado em Israel. Estou feliz por estar na Casa Branca.” Netanyahu disse isso em um estudo oval, respondendo à pergunta de quem desempenhou um papel maior entre Joe Biden e Tycoon em Gaza. “Sou pela libertação de todos os nossos reféns e atingindo todos os nossos objetivos de guerra, incluindo a destruição do Hamas”. Netanyahu disse isso.

Trump reiterou que estava convencido de que o Egito e a Jordânia “aceitariam” receber os palestinos em Gaza em seu território. “Acho que eles também aceitarão outros países”, disse o presidente em um estudo oval com Netanyahu.

Trump recebe Netanyahu na Casa Branca com bilhões de novas armas e uma ordem poderosa para armazenar pressão máxima sobre o Irã. Dois presentes para seu amigo Bibi, o primeiro líder estrangeiro que entrou no estudo oval no segundo mandato do presidente que chegou a Washington para discutir a segunda fase de um frágil cessar -fogo em Gaz continuará com negociações. Por outro lado, Trump espera garantia no final do conflito de Netanyahu, a libertação dos reféns ainda nas mãos do Hamas e o início da normalização das relações com a Arábia Saudita.

No tapete vermelho do lado de fora da Casa Branca, o presidente dos EUA expandiu o pedido aos líderes do Congresso para aprovar novas transferências por cerca de um bilhão de dólares em US $ 4.700 e outro material militar para seu amigo israelense, incluindo escavadeiras blindadas construídas pela Caterpillar. Assim, uma forte diretiva destinada a rejeitar o regime de Teheránský toda possibilidade de dar uma arma nuclear e comparar a “influência maligna” do Irã. “É muito difícil”, explicou o presidente que disse que “lutou” na assinatura. “Espero que não tenhamos que usá -lo muito, não estou feliz em fazê -lo”, acrescentou, dizendo que eu tinha a ordem de “destruir” o regime Teheránský se fosse assassinado. Essa iniciativa ocorre, bem como as preocupações do Serviço de Inteligência dos EUA com o fato de que a equipe secreta dos cientistas iranianos examina uma abordagem mais rápida e básica para o desenvolvimento de uma arma atômica. As informações foram coletadas nos últimos meses do governo Biden e depois enviadas ao presidente da equipe de segurança nacional Trump durante a fase de transição. Nos anos passados ​​desde que Tycoon deixou o acordo nuclear de 2015, Teerã renovou a produção de urânio e agora tem combustível suficiente para fazer quatro ou mais bombas, mas isso não é suficiente para fazer uma arma. Trump também anunciou a libertação antecipada dos Estados Unidos pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que no passado acusou de participar de Israel e interromper os fundos em UNWRA.

Apesar das excelentes notícias, a concessão de Donald e o anúncio do escritório israelense do primeiro -ministro, que no final da semana enviarão uma delegação operacional do Catar, um dos principais países mediadores entre Israel e Hamas para discutir o cessar -fogo ” . Divisido ”, conforme exigido pela segunda fase de parada, as conversas entre dois aliadas podem não ser completamente suaves. Dado que o governo Netanyahua em perigo, se a guerra acabar sob controle com o Hamas e sem nenhum outro plano para o Gaza em andamento, os analistas esperam que o primeiro -ministro israelense tente adiar um incêndio permanente. O ministro de Osads Orit Strock, um Ultradecay de expressão liderado por Bezalel Smotrich, de fato alertou o primeiro -ministro a continuar na segunda parte. “Se ele decidir seguir nessa direção desastrosa”, o partido garantirá que o governo ainda não exista “, alertou. Em Washington Netanyahu, ele também conheceu Elon Musk, apesar das recentes controvérsias para os supostos dados do bilhar nazista, do qual Bibi o defendeu, como embaixador de Trump no Steve Witkoff do Oriente Médio. Não há dúvidas: “É absurdo que os palestinos possam retornar a você em cinco anos”, disse Witkoff, e Trump disse que “ficaria empolgado em deixar Gaza” e que seria melhor “reconstruir” ser “lugar bonito e seguro”.

Hamas: as idéias de Trump para a receita de Gazu para criar o caos



Um alto funcionário do Hamas criticou a declaração de Donald Trump sobre Gaz e palestinos que precisam deixar a pista e chamá -la de “receita para criar caos” no Oriente Médio. “Nós os consideramos uma receita para criar caos e tensão na região. Nosso pessoal na faixa de Gaza não permitirá que esses planos sejam aprovados. , ”Diz Abu Zuhri em uma declaração dada por Israel.

