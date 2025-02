Donald Trump disse em um estúdio oval que os palestinos “adoram” para deixar sua terra natal cercada em Gaza e moravam em outros lugares se tivessem a oportunidade. “Eles gostariam de deixar Gaza”, disse ele a repórteres. “Acho que eles ficariam emocionados”, acrescentou.

Trump assinou uma ordem executiva para coletar os EUA do Conselho da ONU (UNHRC) do Conselho de Direitos Humanos e bloquear fundos à agência da ONU para salvar refugiados palestinos (UNRWA) . Ele também assinou um para representar a pressão máxima sobre o Irã. “É muito difícil” como uma medida, Trump explicou dizendo que “lutou” na assinatura. “Espero que não tenhamos que usá -lo muito, não estou feliz”, acrescentou Tycoon.

Trump recebe Benjamin Netanyahu na Casa Branca com bilhões de novas armas e uma ordem poderosa para armazenar pressão máxima sobre o Irã. Dois presentes para seu amigo Bibi, o primeiro líder estrangeiro que entrou no estudo oval no segundo mandato do presidente que chegou a Washington para discutir a segunda fase de um frágil cessar -fogo em Gaz continuará com negociações. Por outro lado, Trump espera garantia no final do conflito de Netanyahu, a libertação dos reféns ainda nas mãos do Hamas e o início da normalização das relações com a Arábia Saudita.

No tapete vermelho do lado de fora da Casa Branca, o presidente dos EUA expandiu o pedido aos líderes do Congresso para aprovar novas transferências por cerca de um bilhão de dólares em US $ 4.700 e outro material militar para seu amigo israelense, incluindo escavadeiras blindadas construídas pela Caterpillar. Uma diretiva destinada a rejeitar o regime de Teheránský toda possibilidade de dar uma arma nuclear e comparar a “influência maligna” do Irã. A iniciativa que vem de nos ver preocupações de notícias sobre o fato de que a equipe secreta dos cientistas iranianos examina uma abordagem mais rápida e básica para o desenvolvimento de uma arma atômica. As informações foram coletadas nos últimos meses do governo Biden e depois enviadas ao presidente da equipe de segurança nacional Trump durante a fase de transição. Nos anos passados ​​desde que Tycoon deixou o acordo nuclear de 2015, Teerã renovou a produção de urânio e agora tem combustível suficiente para fazer quatro ou mais bombas, mas isso não é suficiente para fazer uma arma. A última ordem do presidente dos EUA pede ao Ministério das Finanças que realize uma campanha de pressão por meio de novas sanções e fortalecimento de medidas. Um dos objetivos de Trump é redefinir a exportação de Teerã.

Apesar das excelentes notícias, a concessão de Donald e o anúncio do escritório israelense do primeiro -ministro, que no final da semana enviarão uma delegação operacional do Catar, um dos principais países mediadores entre Israel e Hamas para discutir o cessar -fogo ” . Divisido ”, conforme exigido pela segunda fase de parada, as conversas entre dois aliadas podem não ser completamente suaves. Dado que o governo Netanyahua em perigo, se a guerra acabar sob controle com o Hamas e sem nenhum outro plano para o Gaza em andamento, os analistas esperam que o primeiro -ministro israelense tente adiar um incêndio permanente. O ministro de Osads Orit Strock, um Ultradecay de expressão liderado por Bezalel Smotrich, de fato alertou o primeiro -ministro a continuar na segunda parte. “Se ele decidir seguir nessa direção catastrófica”, então o partido garantirá que o governo não exista mais “, alertou.

Em Washington Netanyahu, ele também conheceu Elon Musk, apesar da recente controvérsia da suposta saudação nazista de um bilionário, do qual Bibi ainda o defendeu. Nas redes sociais, incluindo a plataforma X, uma foto de Trump estava enviando como Trump está conectado ao casal.

Enquanto isso, a tensão na Terra continua e dois soldados israelenses morreram em um ataque a um local de bloqueio perto da vila de Tayasir, no norte da Cisjordânia, enquanto o autor do ataque foi morto.

