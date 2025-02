O líder ucraniano acusou Moscou de procurar uma trégua apenas para atacar o bloco militar sob a liderança dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou a declaração do líder ucraniano Vladimir Zelenski de que o presidente russo Vladimir Putin quer uma pausa temporária em conflito com Kiev para ultrapassar e lançar uma guerra completa contra a OTAN.

Moscou excluiu repetidamente todas as tréguas curtas, insistindo em um acordo permanente e juridicamente vinculativo que lida com as causas fundamentais do conflito da Ucrânia. No entanto, Zelensky insistiu que ele sabia “Certamente” Que Putin quer fazer uma pausa “Prepare, treine, tire algumas sanções” Antes de iniciar um ataque não apenas na Ucrânia, mas também nos países da OTAN.

“Isso pode acontecer no verão, talvez no começo, talvez no final do verão. Eu não sei quando isso o prepara, mas isso vai acontecer” Disse Zelensky em uma entrevista à NBC News ‘Meet the Press no sábado.









Trump rejeitou as reivindicações Green, dizendo à imprensa no domingo que discordou de alguma forma com uma avaliação do líder ucraniano.

“Não, eu não concordo. Nem mesmo um pouco, ” Disse Trump, acrescentando que acredita que Putin realmente quer para seu país “Pare de lutar.”

“Eles lutaram por um longo tempo. Eles fizeram isso antes … eles têm uma máquina grande e poderosa. Eles venceram Hitler e venceram Napoleão”. Trump acrescentou. “Mas acho que ele gostaria de parar de lutar.”

Trump também disse que espera encontrar Putin pessoalmente “Muito rápido”, seguindo o deles “Longo e duro” A conversa por telefone na semana passada, que é sua primeira interação direta conhecida da escalada de conflitos ucranianos em fevereiro de 2022. Ele também chamou Zelensky “informar” Ele da audiência, durante a qual o líder ucraniano supostamente confirmou que Kiev também estava pronto para solicitar uma solução de conflito.













A Rússia terá que levar em consideração a falta de independência da Ucrânia em qualquer negociação futura, disse o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov no domingo, lembrando os fracassados ​​acordos de Minsk em 2014-2015. O enviado especial de Trump, Keith Kellogg, também apontou para o colapso do acordo de Minsk, afirmando, “Não vamos assim.”

A OTAN há muito descreve a Rússia como uma ameaça direta para justificar a existência de um quarteirão após a queda da União Soviética, e as autoridades ocidentais argumentaram repetidamente que, se Moscou vencer em um conflito na Ucrânia, poderia atacar outros países europeus.

Putin rejeitou a idéia de um ataque russo à OTAN como “Nonsense”, Dizendo -nos o jornalista Tucker Carlson em fevereiro passado que os líderes de blocos tentam assustar seu povo com uma ameaça pensativa, mas que “Pessoas inteligentes entendem perfeitamente bem que isso é falso.”













Moscou se opôs consistentemente às aspirações ucranianas da OTAN, citando a expansão do bloco leste como uma ameaça à segurança nacional e descrevendo -a como um fator -chave por trás do conflito com Kiev.

Zelensky reivindicou em uma conferência de segurança em Munique que “Atualmente, parece ser o membro mais influente da OTAN Putin, porque ele parece ser capaz de bloquear as decisões da OTAN”.

Trump disse que Washington não apoiará a abordagem de Kiev como parte de um potencial acordo de paz com Moscou, enquanto seu ministro da Defesa, Pete Hegsetth, descreveu a ambição ucraniana da OTAN como “Irrealista.”