O presidente dos EUA citou benefícios comerciais e proteção militar que Ottawa receberá no meio de uma disputa tarifária crescente entre os dois países

O presidente dos EUA, Donald Trump, repetiu sua proposta para o Canadá se tornar 51. O Estado dos EUA, prometendo trazer tal movimento “Sem tarifa” e “Impostos muito mais baixos” Para canadenses. Ottawa já havia rejeitado firmemente a idéia, enfatizando a devoção ao país à soberania nacional.

No post em sua plataforma de mídia social, verdade social no domingo, Trump afirmou: “Pagamos centenas de bilhões de dólares para sub -subsid Kanada. Por que? Sem motivo. “ Ele sugeriu ainda que, sem o apoio americano, seu norte lutaria para permanecer sustentável e propôs o estado como uma solução, promissora “Impostos muito mais baixos e proteção militar muito melhor para o povo do Canadá – e sem tarifa!”

Esta declaração segue a recente decisão do governo dos EUA de impor 25% das tarifas às importações do Canadá e do México, citando imigração ilegal e comércio de drogas. Trump admitiu que os americanos poderiam experimentar “Deixe a dor” A partir dessas medidas, mas ele enfatizou a necessidade de benefícios de longo prazo.

Em resposta, os dois países vizinhos anunciaram as tarifas do balcão. “Terá consequências reais para você, o povo americano”, O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau alertou, apontando que ele resultaria em preços mais altos e outros bens.













Trudeau rejeitou firmemente a noção de Canadá que se juntou aos EUA, afirmando que existe “Não é uma chance de bolas de neve no inferno” Isso acontece.

Esta não é a primeira vez que Trump levantou a idéia de uma expansão territorial. Depois de retornar à Casa Branca, ele reviveu os esforços para obter a Groenlândia e assumir o controle do canal do Panaman, citando os imperativos da segurança nacional. Essas propostas receberam a rejeição do governo do Panamá e da Dinamarca.

A proposta para o Canadá se tornar 51. O Estado causou uma grande crítica às autoridades canadenses em todo o espectro político. O líder conservador Pierre Poilievre afirmou que “O Canadá nunca terá 51 anos. O estado. O período. Somos um país grande e independente”. O líder do novo Partido Democrata de Jagmeet Singh rejeitou a proposta como absurda, alegando que nenhum canadense quer tal união.

A opinião pública no Canadá reflete uma forte oposição à idéia de ingressar nos EUA. Uma pesquisa recente sugeriu que apenas 13% dos canadenses apóiam um termo, enquanto 82% opostos.