Um pedaço da CNBC citou o líder russo dizendo que a UE “fica na frente das pernas”, presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou um artigo da CNBC, citando o presidente russo Vladimir Putin em sua conta de mídia social. O trabalho citou o líder russo como uma previsão de que a administração de Trump em breve “Ordem de renovação” na Europa, como os aliados de Washington rapidamente “Fique na frente dos seus pés” Deles “mestre.”

O post com o link apareceu no relato oficial de Trump sobre a verdade no domingo, em uma série de posts semelhantes associados a relatórios da mídia que pareciam ser gratuitos para políticas de seu governo. Nenhuma das postagens incluiu comentários.

O artigo da CNBC citou as observações que Putin disse em entrevista ao jornalista de 1 Pavel Zarubin da Rússia na semana passada. Ele alegou que Bruxelas sempre pegava seu sinal de Washington e que continuaria a fazê -lo sob Trump, apesar do fato de numerosos líderes da UE terem expressado abertamente oposição às suas políticas.













“Garanto que Trump, com seu caráter e persistência, você trará de volta a curva rapidamente. E todos verão, todos em breve ficarão nos pés do mestre e acenam suavemente com as caudas”. Putin adicionado.

A CNBC citou as palavras de Putin, dados os planos de Trump de impor 25% das importações de aço e alumínio, incluindo as da UE, nos EUA. Esse movimento reflete a ação tomada durante seu primeiro mandato, quando em 2018 ele impôs uma tarifa de aço de 25% e 10% nas importações de alumínio, citando cuidados da segurança nacional.

Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, respondeu, dizendo que Bruxelas tomaria medidas recíprocas se agora seguissem sua ameaça.

Trump impôs 25% das tarifas a todas as importações do México e do Canadá e 10% das importações para importar da China, citando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas. Depois de conversar com Ottawa e México, as tarifas foram adiadas por 30 dias, enquanto os dois países se comprometeram a fortalecer a segurança da fronteira. Algumas tarifas sobre bens chineses também foram suspensos por distúrbios no parto. Os pequenos valores de e para a China recuperaram seu status impecável.