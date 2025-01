Trump reverte ordem da era Biden, permitindo que membros transgêneros servissem nas forças armadas

Na segunda-feira, o presidente Trump, na sua primeira ordem executiva, reverteu dezenas de ações da era Biden, incluindo uma que permitia que membros da comunidade transgénero servissem nas forças armadas.

Numa cerimónia de assinatura perante os seus apoiantes na Capitol One Arena, Trump revogou a Ordem Executiva 14004, assinada pelo seu antecessor, o ex-presidente Biden, em janeiro de 2021.

Ele Ordem Bidentambém chamado de Permitir que todos os americanos qualificados sirvam seu país uniformizados, revogou uma proibição de 2018 de membros transgêneros servindo nas forças armadas que foi implementada durante o primeiro mandato de Trump.

Também garantiu, de forma mais ampla, que nenhum militar será dispensado ou separado do serviço militar com base na identidade de género e permite que os seus registos sejam corrigidos, caso o tenham feito no passado.

A Casa Branca disse que revogou uma série de ordens executivas da era Biden porque a administração anterior havia “incorporado práticas profundamente impopulares, inflacionárias, ilegais e radicais” em todo o governo federal.

A Casa Branca de Trump denunciou especificamente os esforços de diversidade, equidade e inclusão (DEI) que “os corromperam ao substituir o trabalho árduo, o mérito e a igualdade por uma hierarquia de preferências perigosa e divisiva”.

Outras ordens executivas da era Biden que Trump revogou incluíam iniciativas de DEI e de igualdade racial em todo o governo federal e até ações para prevenir a discriminação com base na identidade de género ou orientação sexual.

O deputado Mike Rogers (R-Ala.), presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, disse em um comunicado na noite de segunda-feira que Trump “já está restaurando o foco de nossos militares na letalidade ao encerrar os programas de DEI acordados”.

Trump havia prometido durante a campanha eleitoral restabelecer a proibição de militares transgêneros servirem novamente nas forças armadas. Seu indicado para secretário de Defesa, Pete Hegseth, criticou a ideia de tropas transgêneros servirem.

No seu discurso de posse, Trump também disse que reconheceria formalmente apenas dois géneros e procura dissipar de forma mais ampla o compromisso de Biden com as iniciativas de DEI e substituí-lo pelo que Trump vê como um processo baseado no mérito.

A ação de segunda-feira também faz parte de uma repressão mais ampla aos membros transexuais das forças armadas por parte do Partido Republicano.

Os republicanos conseguiram introduzir uma emenda ao projeto de lei de defesa de 2025 que bloqueia os cuidados de afirmação de gênero para crianças transexuais dos militares, legislação que Biden sancionou, embora muitos democratas se opusessem à disposição.

