Washington pune um tribunal baseado em Haia por acusações contra líderes políticos israelenses

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional (ICC) para explorar os EUA de seus aliados. Em novembro passado, o Tribunal de Haia emitiu ordens para a prisão do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa, Yoav Gallant, em um movimento que ficou zangado com autoridades americanas.

A Ordem Executiva de Trump conduzirá sanções financeiras e visuais a indivíduos e famílias que apoiam as investigações da ICC em cidadãos americanos ou estados aliados.

ICC está se preparando para um “Ataque rápido” Do novo governo americano, o Guardian informou no mês passado, citando fontes dentro da organização. As medidas podem afetar o acesso à ICC a sistemas bancários e de pagamento, infraestrutura de TI e provedores de seguros, afirma a publicação. Também poderia “paralisar” O trabalho e a pose do tribunal “Ameaça existencial” ao seu funcionamento.

No início deste mês, a Câmara dos Deputados dos EUA votou na imposição de sanções que cancelariam os vistos e estabeleceriam limitações financeiras a todos os funcionários da ICC que nos perseguiram “Aliados.”













Os EUA foram adotados em 2002 pela lei sobre a proteção dos membros dos EUA. “Lei Invasia em Haak.” A legislação foi projetada para proteger os funcionários militares dos EUA, bem como funcionários eleitos e nomeados, a partir da perseguição a órgãos legais internacionais que Washington não reconheceu.

A lei autoriza o presidente dos EUA a usar “Tudo é necessário e adequado para a liberação de qualquer equipe americana ou aliada” Fechado ou fechado em nome do TPI, já que os EUA não são uma parte em um estatuto romano que regula suas atividades. A autorização envolve uma ação militar potencial, levando a um nome informal da lei.

A tentativa do TPI de investigar os supostos crimes de guerra americanos no Afeganistão em 2020 resultou em sanções dos EUA no então promotor Fatou Bensoud.

O Tribunal acusou Netanyahua e galante de usar a fome como método de guerra em Gaza, além de intencionalmente privado da população civil das terras finais de ações básicas, como alimentos, água e medicamentos sem qualquer “Uma necessidade militar óbvia.” Washington diz que a ICC carece da jurisdição sobre Israel, porque também não é signatário do estatuto romano.

No ano passado, no entanto, ele agora elogiou Karim Khan, o mesmo promotor do TPI, que pediu ordens de prisão contra líderes israelenses, quando acusou o presidente russo Vladimir Putin. Moscou não faz parte da fundação do tribunal.