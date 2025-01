Trump sancionará Colômbia por se recusar a devolver estrangeiros ilegais

Bogotá deve aceitar “os criminosos que eles forçaram a entrar nos Estados Unidos”, disse o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que imporia tarifas de emergência à Colômbia e sancionaria seus funcionários depois que o presidente colombiano, Gustavo Petro, se recusou a permitir que aviões dos EUA transportando imigrantes ilegais deportados pousassem no país.

“Acabo de ser informado que dois voos de repatriação dos Estados Unidos, com grande número de criminosos ilegais, não foram autorizados a pousar na Colômbia”. Trump escreveu seu pedido de verdade social no domingo, acrescentando que instruiu seu governo a assumir o controle “Medidas retaliatórias imediatas e decisivas.”

Trump explicou que iria impor uma tarifa de emergência de 25% sobre todos os produtos colombianos que entrassem nos EUA, o que duplicaria numa semana. Os EUA são o maior parceiro comercial da Colômbia, com cerca de 12 mil milhões de dólares em produtos colombianos que entram nos EUA todos os anos.

Trump disse que todos os funcionários do governo colombiano estão junto com os seus “Aliados e apoiadores” Eles reconciliariam os seus vistos e estariam sujeitos a uma proibição de viajar, enquanto as sanções em matéria de vistos seriam aplicadas a todos os membros do Partido Popular da Colômbia, de esquerda, de Petro, e às suas famílias.

Os visitantes colombianos nos EUA estarão sujeitos a inspeções reforçadas por parte dos agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras, continuou ele, acrescentando que sanções financeiras também serão impostas a Bogotá.

“Essas medidas são apenas o começo”, ele concluiu. “Não permitiremos que o governo colombiano viole as suas obrigações legais relativas à aceitação e retorno de criminosos que forçou a entrar nos Estados Unidos!”

No domingo anterior, Petro disse que não permitiria que nenhum voo de deportação pousasse na Colômbia até que os EUA garantissem “Tratamento digno” migrantes deportados. Petro não disse o que queria dizer “Tratamento digno.”

Agentes de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) têm realizado operações diárias em todo o país desde que Trump assumiu o cargo na segunda-feira, com 421 pessoas detidas para remoção somente no sábado, disse a agência. As cidades visadas foram Boston, Nova York, Newark e São Francisco, e os agentes se concentraram em prender imigrantes que cometeram crimes subsequentes após entrarem ilegalmente nos EUA, disse Ice.

Em comunicado na quinta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse o mesmo “Os voos de deportação começaram.” Dois aviões militares transportaram 160 pessoas para a Guatemala naquele dia, enquanto mais três voos para a Guatemala e quatro voos para o México decolaram na sexta-feira.

Não está claro quantos cidadãos colombianos aguardam atualmente a deportação.