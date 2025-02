O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou reverter os padrões ambientais para muitos aparelhos de seu retorno à Casa Branca, usando um coro da família: era melhor antes.

“Portanto, digo ao secretário Lee Zeldin para Trump imediato. Ele disse em sua plataforma social de verdade na terça -feira (11 de fevereiro de 2025).

Os 78 anos -Vold se queixaram por anos dos chuveiros modernos, dizendo que eles diminuem o fluxo de água. “Você liga o chuveiro, se é como eu, não pode lavar seu lindo cabelo corretamente.”

Durante seu primeiro mandato, Trump reverteu os regulamentos federais que limitam o fluxo de água em vários aparelhos, apenas para vê -los restaurados pelo democrata Joe Biden.

E durante sua campanha eleitoral, Trump também acusou os democratas de querer proibir gás e gasolina ou carros com diesel, enquadrando -o como um problema de liberdade para os americanos.

Os antigos reality shows também cruzaram frequentemente com lâmpadas LED, que foram gradualmente substituídas por lâmpadas incandescentes durante a última década. “Eu não sou uma pessoa vaidosa … mas pareço melhor sob uma luz incandescente do que essas luzes loucas que estão nos transmitindo”, disse Trump em 2019. “Eu sempre me vejo laranja”.

Andrew Deloski, chefe do Projeto de Consciência dos Padrões Appliazas, o mais rápido possível que descreveu as preocupações de Trump desatualizar. “Hoje, há uma grande variedade de produtos modernos e eficientes que são melhor desempenho”, disse ele.

Mas a cruzada do líder republicano, um notório cético climático, parece ter menos a ver com considerações ambientais ou econômicas e muito mais com o desejo dos tempos passados.