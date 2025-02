O presidente dos EUA acusou a Preora de “promover” a violência contra “proprietários de terras racialmente desonestos”

O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva que priorizou as agências governamentais aos refugiados dos sul -africanos brancos, incluindo os programas de realocação. Essa medida foi tomada depois que a nação africana aprovou a Lei de Expropriação de Terras para resolver a desigualdade racial de propriedade da terra.

Em sua ordem publicada na sexta -feira, Trump acusou a Praetoria de “Desrespeito chocante pelos direitos de seus cidadãos” e argumentou que a legislação recém -aceita supostamente permite ao governo apreender a propriedade agrícola da minoria étnica da África sem compensação.

Os africanos são descendentes de colonos europeus, principalmente da Holanda, que chegaram ao território da moderna África do Sul no século XVII. Após décadas do regime do apartheid, que desmantelou a economia mais avançada da África somente nos anos 90, os agricultores brancos continuam a possuir a maioria do país no país. A PreCoria estabeleceu o objetivo de transferir 30% das terras agrícolas para os agricultores dos negros até 2030 para resolver essa desigualdade.

De acordo com o comando de Trump, as políticas do governo da África do Sul teriam destinado a privar uma minoria branca de oportunidades iguais de emprego, educação e negócios, ao mesmo tempo que incentivando a violência contra a violência contra "Proprietários de terras desonestos raciais".













As ordens de regulamentação presidencial interrompem qualquer assistência ou assistência na África do Sul, desde que seja “Prática injusta e imoral” Persistente e requer departamentos e oficiais relevantes, incluindo o Secretário -Geral e Secretário de Segurança Interna “Dê prioridade a um alívio humanitário, incluindo recepção e realocação através do Programa de Refugiados de Refugiados, para a África da África Africana”.

O documento também critica um pretor por supostamente “Sublinhando a política externa dos Estados Unidos” Assim, representa uma ameaça à segurança nacional de Washington, seus interesses e aliados. Lista “Posições agressivas” Assumido pela África do Sul envolve a acusação de Israel por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça e no desenvolvimento de vínculos com o Irã, incluindo “Acordos comerciais, militares e nucleares”.

As medidas que o comando executivo introduziu devem permanecer em vigor enquanto a África do Sul continuar “Prática que danifica” Agora, o documento afirma. Washington e Pretória entraram em conflito recentemente com a lei de propriedade da terra.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou anteriormente sua decisão de pular uma reunião do G20 na África do Sul no final deste mês, acusando Praetori “Faça coisas muito ruins.” O bilionário sul -africano, Elon Musk, que se tornou o próximo consultor de Trump, também classificou a legislação “racista.”

O presidente sul -africano Cyril Ramaphosa respondeu, dizendo que sua nação iria “Não é intimidado.” Também afirmou que o mundo era testemunha de um aumento em “Nacionalismo e protecionismo, uma busca por interesses estreitos” Mas ele não mencionou o nome dele agora.