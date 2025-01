Trump se retirará do acordo climático de Paris, diz Casa Branca

O presidente Donald Trump retirará mais uma vez os Estados Unidos do acordo climático de Paris, disse a Casa Branca na segunda-feira (20 de janeiro de 2025), removendo pela segunda vez o maior emissor histórico do mundo dos esforços globais para combater as mudanças climáticas. década.

A decisão colocaria os Estados Unidos ao lado do Irão, da Líbia e do Iémen como os únicos países do mundo fora do pacto de 2015, no qual os governos concordaram em limitar o aquecimento global a 1,5° Celsius acima dos níveis pré-industriais para evitar os piores impactos das alterações climáticas. .

O anúncio, num documento da Casa Branca, reflecte o cepticismo de Trump em relação ao aquecimento global, que ele chamou de farsa, e enquadra-se na sua agenda mais ampla de libertar os produtores americanos de petróleo e gás da regulamentação para que possam maximizar a produção.

Acompanhe as atualizações AO VIVO da posse de Trump em 20 de janeiro aqui

Os Estados Unidos já são o maior produtor mundial de petróleo e gás natural graças a um boom de perfuração de anos no Texas, Novo México e outros lugares, alimentado pela tecnologia de fracking e pelos fortes preços globais desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Trump também retirou os Estados Unidos do acordo de Paris durante o seu primeiro mandato, embora o processo tenha levado anos e tenha sido imediatamente revertido pela presidência de Biden em 2021. A retirada desta vez provavelmente levará menos tempo, apenas um ano, porque Trump não estará vinculado ao compromisso inicial de três anos do acordo.

Desta vez também poderá ser mais prejudicial para os esforços climáticos globais, disse Paul Watkinson, antigo negociador climático e conselheiro político sénior de França.

Os Estados Unidos são actualmente o segundo maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, atrás da China, e a sua saída mina as ambições globais de redução dessas emissões.

“Desta vez será mais difícil porque estamos no meio do processo de implementação, enfrentando opções reais”, disse Watkinson.

De acordo com um relatório recente das Nações Unidas, o mundo está no caminho certo para atingir um aquecimento global de mais de 3°C até ao final do século, um nível que os cientistas alertam que desencadearia impactos em cascata, como a subida do nível do mar, ondas de calor e tempestades devastadoras. .

As nações já se têm esforçado por fazer cortes profundos nas emissões necessárias para reduzir os aumentos de temperatura previstos, à medida que as guerras, as tensões políticas e os orçamentos governamentais apertados empurram as alterações climáticas para baixo na lista de prioridades.

A abordagem de Trump contrasta fortemente com a do antigo Presidente Joe Biden, que queria que os Estados Unidos liderassem os esforços climáticos globais e procurou encorajar uma transição para longe do petróleo e do gás através de uma combinação de subsídios e regulamentações.

Leia também | Trump, no seu discurso inaugural, ataca os anteriores líderes do país e faz promessas abrangentes

Trump disse que pretende eliminar esses subsídios e regulamentações para reforçar o orçamento do país e fazer crescer a economia, mas insistiu que pode fazê-lo ao mesmo tempo que garante ar e água limpos nos Estados Unidos.

Li Shuo, especialista em diplomacia climática do Asia Society Policy Institute, disse que a retirada dos EUA corre o risco de minar a capacidade dos EUA de competir com a China nos principais mercados de energia limpa, como energia solar e veículos eléctricos.

“A China pode vencer e os Estados Unidos correm o risco de ficar ainda mais para trás”, disse ele.