Trump se reúne com senadores republicanos enquanto apoiadores aplaudem seu retorno na véspera da posse

O presidente eleito Donald Trump conversou em particular com senadores republicanos no domingo (19 de janeiro de 2025) antes de abordar uma série de eventos destinados a celebrar seu retorno ao poder e o movimento “Make America Great Again”, apesar das profundas divisões políticas nacionais sobre o assunto . véspera de sua posse.

A reunião privada incluiu um café da manhã no Casa Blaira residência oficial de hóspedes do presidente, do outro lado da Avenida Pensilvânia, em frente à Casa Branca, e deu aos principais líderes republicanos a chance de fazer planos de última hora apenas 24 horas antes de Trump retornar à Casa Branca.

Entretanto, os apoiantes de Trump, muitos de todo o país vestidos com as suas melhores roupas, incluindo casacos de pele, lotaram festas, tanto formais como informais, em hotéis e restaurantes perto da Casa Branca. À medida que avançavam nas festividades, alguns podiam ser ouvidos cantando “MAGA” ou simplesmente dizendo-o como uma saudação aos outros foliões.

Domingo é o primeiro dia completo de Trump em Washington desde a sua vitória eleitoral e dá-lhe a oportunidade de energizar os seus principais apoiantes antes do esplendor oficial do Dia da Posse, incluindo a tomada de posse ao meio-dia.

A capital do país preparou-se de formas sem precedentes para manter os eventos seguros e protegidos. Mas, ao contrário de quando Trump ajudou a provocar uma multidão dos seus apoiantes a atacar o Capitólio e tentou manter o poder em 2021, após a sua derrota para o democrata Joe Biden, as autoridades não esperam protestos em massa, motins ou violência. Em vez disso, a cidade está se preparando para multidões celebrando o segundo mandato de Trump e o controle total do MAGA sobre o Partido Republicano.

É uma mudança notável em relação a quatro anos atrás, quando Trump deixou a capital do país em desgraça e faltou à posse do seu sucessor. Ele abriu caminho para as primárias presidenciais republicanas de 2024, vencendo em novembro com uma margem no Colégio Eleitoral não vista desde que Barack Obama foi reeleito em 2012.

No entanto, mesmo com essa vitória confortável e com o seu partido no controlo total (embora estreito) do Congresso, o novo presidente continua a ser uma das figuras mais polarizadoras da história americana, com quase tantos detractores ferozes como apoiantes fervorosos. Isso significa que poderá ser difícil para Trump cumprir as suas promessas pós-eleitorais de promover o bipartidarismo e, ao mesmo tempo, resolver diferenças políticas.

O presidente eleito insistiu que a unidade será o tema do seu discurso de posse na segunda-feira, juntamente com força e justiça, mas também passou meses como candidato dizendo que, se eleito, procuraria retaliação contra os seus inimigos.

“20 de janeiro não pode chegar rápido o suficiente!” Trump postou em seu site de mídia social. “Todos, mesmo aqueles que inicialmente se opuseram à vitória do presidente Donald J. Trump e da administração Trump, simplesmente querem que isso aconteça.”

Com temperaturas frias esperadas para segunda-feira, Trump ordenou que sua posse e a maioria dos eventos ao ar livre de segunda-feira fossem transferidos para ambientes fechados. As autoridades realizaram um ensaio no domingo dentro do Capitólio dos EUA. Mas como a Rotunda acomoda apenas 600 pessoas, não estava claro se os mais de 250 mil convidados que tinham ingressos para assistir à inauguração nos arredores do Capitólio teriam alguma chance de vê-la.

As grandes telas instaladas ao redor do National Mall foram removidas, embora Trump tenha dito que iria perguntar sobre locais internos alternativos para assistir às cerimônias. O desfile tradicional aconteceria, de alguma forma, na Capital One Arena, sede dos times profissionais de basquete e hóquei de Washington e onde Trump planejava discursar em um comício do MAGA ainda neste domingo.

Enquanto isso, acontecimentos nacionais e globais atraíram parte da atenção de Trump no domingo. Ele acessou seu site de mídia social para comentar sobre o cessar-fogo entre Israel e o Hamas e a proibição do TikTok pelos EUA.

“Os reféns começam a sair hoje! “Três jovens maravilhosas serão as primeiras”, escreveu Trump.

Da noite para o dia, milhões de usuários americanos do TikTok perderam a capacidade de assistir a vídeos na plataforma de mídia social quando uma proibição federal do aplicativo entrou em vigor. Embora o site tenha começado a piscar posteriormente para alguns usuários, as interrupções refletiram uma nova lei que exigia que sua empresa-mãe com sede na China, a ByteDance, alienasse seus investimentos por razões de segurança nacional.

A empresa fez um apelo pessoal para que Trump interviesse, postando uma mensagem dizendo: “Temos sorte que o presidente Trump tenha indicado que trabalhará conosco em uma solução para restaurar o TikTok assim que assumir o cargo”.

Trump postou mais tarde: “Estou pedindo às empresas que não deixem o TikTok permanecer no escuro!” Ele prometeu emitir uma ordem executiva na segunda-feira “para estender o período de tempo antes que as proibições da lei entrem em vigor, para que possamos chegar a um acordo para proteger a nossa segurança nacional”.

O presidente eleito também escreveu que estava interessado em que os Estados Unidos possuíssem 50% do TikTok em um modelo de “joint venture”, embora não tenha oferecido muitos detalhes sobre como isso seria. O novo conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz, insistiu que Trump poderia encontrar uma solução na segunda-feira.

“Acho que todos devemos estar confiantes de que ele poderá chegar a esse tipo de acordo”, disse Waltz. CBS‘”Enfrente a Nação.” Ele também observou que Trump discutiu o TikTok em uma ligação de fim de semana com o presidente chinês Xi Jinping e que eles “concordaram em trabalhar juntos nisso”.

“O que precisamos até segunda-feira é dar ao presidente algum tempo para avaliar esses acordos”, disse Waltz. “E se escurecer, obviamente será extremamente problemático.”

Depois de se reunir com os senadores, Trump dirigiu-se aos túmulos cobertos de neve no Cemitério Nacional de Arlington, onde ele e o vice-presidente eleito JD Vance, cada um vestindo casacos escuros e gravatas vermelhas, caminharam juntos até o Túmulo do Soldado Desconhecido para receber uma oferenda de flores. . Cerimônia de colocação que incluiu jogo de sapateado. Trump murmurou “obrigado” depois de colocar a coroa.

Também compareceram à cerimônia seus filhos Eric e Donald Trump Jr., sua filha Ivanka e seu marido, Jared Kushner, e outros membros da família.

Muitas das escolhas de Trump para o gabinete da nova administração também ficaram de fora. Eles incluíram sua escolha para secretário de Defesa, Pete Hegseth, o indicado para secretário de Estado Marco Rubio e Tulsi Gabbard, escolha para diretor de inteligência nacional, bem como a anunciada embaixadora de Trump nas Nações Unidas, Elise Stefanik. Vários homenageados também estiveram presentes, portando suas medalhas.

Mais tarde, Trump e Vance passaram quase meia hora na Seção 60, o cemitério de militares mortos durante os combates no Afeganistão e no Iraque, conversando com as famílias de três soldados que morreram no atentado ao aeroporto de Cabul em 2021, bem como com um quarto, a quem não identificaram.

A cena foi muito diferente da de agosto, quando dois funcionários da campanha de Trump teriam “abusado verbalmente e empurrado” um funcionário do cemitério que tentou impedi-los de filmar e fotografar na Seção 60.