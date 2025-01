Trump se reunirá com republicanos do Senado na quarta-feira

O presidente eleito Trump estará no Capitólio na quarta-feira a convite dos líderes republicanos do Senado, segundo três fontes familiarizadas com o convite.

Os líderes republicanos não divulgaram o horário da reunião, mas Trump já se encontrou com senadores republicanos em seu almoço semanal sobre política republicana, às terças-feiras.

O líder republicano do Senado, John Barrasso (Wyo.), Disse aos repórteres na segunda-feira que os senadores republicanos se encontrariam com Trump em breve para discutir sua agenda.

“Provavelmente iremos encontrar-nos com o presidente relativamente em breve, visitá-lo e falar sobre o que ele gostaria de ter feito. “Estamos todos indo exatamente na mesma direção”, disse Barrasso à imprensa, segundo um jornalista da Semafor.

Espera-se que a reunião seja mais uma oportunidade para os senadores ficarem cara a cara com Trump do que uma intensa discussão sobre estratégia ou detalhes políticos, disseram as três fontes à NewsNation.

Uma das grandes questões que precisa de ser debatida é se devemos transferir a agenda de Trump para um único pacote de reconciliação orçamental ou dividi-la em dois pacotes.

A utilização do processo de reconciliação orçamental permitiria aos líderes republicanos contornar uma obstrução democrata no Senado.

O líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), falou a favor da aprovação inicial de um pacote de reconciliação orçamental que reforçaria a segurança das fronteiras e expandiria a produção doméstica de combustíveis fósseis.

Ele quer que o segundo pacote seja dedicado à prorrogação dos cortes fiscais de Trump e à redução de gastos.

No entanto, o presidente da Câmara Mike Johnson (R-La.) e os líderes republicanos da Câmara prefeririam abordar todos os principais itens da agenda de Trump num único pacote.

Fontes republicanas no Senado dizem que os líderes republicanos na Câmara querem evitar a árdua tarefa de aprovar duas vezes um projeto de reconciliação orçamentária, dada a sua pequena maioria.

