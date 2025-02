Trump sempre passa o dinheiro

No século XIX, à medida que o jogo de pôquer se tornou mais popular e mais difundido, jogadores decidido Para girar o tratamento ao redor da mesa. Foi estabelecida uma pontuação, muitas vezes uma faca com uma alça feita de chifre de Buck, antes de cada distribuidor, que mais tarde “passou o dinheiro” e a responsabilidade de uma ponte honesta, o jogador à sua esquerda.

Em 1945, enquanto trabalhava em um reformatório na rena Ele enviou Para o presidente Harry Truman, com registro, “I’m From Missouri” no verso. Truman, nascido e criado no estado “Show Me”, geralmente mantinha a placa em sua mesa na Casa Branca.

É uma aposta segura que “The Buck Stops Here” não é mostrado em nenhum lugar da Casa Branca do presidente Donald Trump. Passando dinheiro para tudo o que dá errado, ao atribuir as boas notícias, é o procedimento operacional padrão lá.

Trump jogou o jogo de culpa durante seu primeiro mandato. Democratas, ele recuperadoEu havia aumentado o número de mortos em Porto Rico do furacão Maria “para me fazer parecer o mais ruim possível”. Seu governo “fez um Ótimo trabalho“Gerenciamento Covid-19”. “A capacidade de testar inadequados, Trump respondeu“Não assumo nenhuma responsabilidade.” Por outro lado, ele enfatizou que a Organização Mundial da Saúde “severamente mal gerenciada” da pandemia, causando “muita morte”.

Depois que Trump perdeu as eleições de 2020 para Joe Biden, nas quais ele evitou qualquer crítica de perder quando realmente venceu, ele culpou seus julgamentos civis e criminais e tribulações a promotores e juízes partidários, e um departamento de justiça “armado” “

Em janeiro de 2025, Trump culpou a imigração Para um novo ataque de ano novo contra pedestres em Nova Orleans, apesar de o autor ser um cidadão americano nascido no Texas.

“Governador Gavin NewsCum”, ele declaradoFoi “culpar” os incêndios florestais da Califórnia e deveria desistir ou ser demitido. E o desastre não teria acontecido se eles “mantivessem suas florestas”. Trump não menção Que 58 % das terras florestais no estado pertencem ao governo federal, enquanto a Califórnia tem apenas 3 %, e pessoas particulares, empresas indígenas e pessoas controlam o restante. Ou aquela Califórnia As florestas diminuíram por anos e terras de arbustos e incêndios controlados foram usados ​​para limpar a escova e a madeira seca.

“Além de tudo”, acrescentou Trump, “não há água para hidrantes, sem aeronaves de combate a incêndio”. De fato, os ventos ferozes e a fumaça de Santa Ana impediram que os aviões voassem. Os hidrantes, que não foram projetados para combater incêndios florestais, secos porque não conseguiram preencher com rapidez suficiente.

Nem Trump reconhecer que é um registro de água à mão durante incêndios florestais, o que faz de seu crítica de Newsom por se recusar a assinar “uma declaração de restauração” que transfere água do norte para o sul da Califórnia porque priorizou um pequeno tipo de peixe em perigo de extinção irrelevante e falsa.

No final de janeiro, Trump ordenou que o Corpo de Engenheiros do Exército divulgasse bilhões de galões dos reservatórios no centro da Califórnia e declarado “Victoria! Eu só gostaria que eles me ouviram seis anos atrás.” Temendo inundações nos rios Kaweah e Tule e preocupados com a ação, reduziria o abastecimento de água disponível para irrigação durante os meses mais secos do ano, as autoridades locais convenceram o corpo para que não publiquem “o valor máximo” ordenadas no Ordem executivo do presidente. É improvável que qualquer uma das águas tenha chegado a Los Angeles, a cerca de 200 quilômetros ao sul.

Quase ao mesmo tempo, Trump admitido Eu não sabia o que causou a colisão de um jato e um helicóptero militar no rio Potomac em Washington DC, mas tinha “opiniões e idéias muito fortes”. Ele culpou o acidente, que matou 67 pessoas, sob as ordens do governo Obama e Biden a autoridade federal de aviação para implementar critérios de diversidade, equidade e inclusão na contratação de controladores de tráfego aéreo.

Quando perguntado por que ele estava fazendo essa declaração antes de qualquer investigação ter começado, o presidente respondeu: “Tenho bom senso, tudo bem e, infelizmente, muitas pessoas não”. Trump também considerou Dei em parte responsável para o fracasso do Federal Reserve em reduzir a inflação e o colapso da Key Bridge em Baltimore; Mais tarde, ele disse: “Apenas uma das razões pelas quais nosso país foi para o inferno!”

A FAA de Obama, disse Trump, “na verdade saiu com uma diretiva, branca demais”. E Biden “terminou” padrões Isso “busca o oposto da capacidade intelectual e da qualidade psicológica”. Trump também tinha falsamente mudar Os “padrões medíocres, na melhor das hipóteses, extraordinários”.

A declaração da FAA sobre oportunidades de emprego para americanos com deficiência foi escrita em 2013 e permaneceu Em seu site, não revisado, durante todo o primeiro mandato de Trump. Além disso, FAA enfatizado Que, como todos os outros candidatos, os candidatos com deficiência ao controlador de tráfego aéreo tiveram que aprovar avaliações de habilidades, avaliações médicas e receber autorizações de segurança.

Jogar o jogo de culpa geralmente resulta em políticas ruins e não é politicamente vantajoso. Dito isto, Trump acredita claramente que sua vitória em novembro mostrou que os americanos querem que ele faça as coisas à sua maneira. Pelo menos e até que eles enviem uma mensagem diferente, e talvez nem mesmo assim, já que culpar e se vangloriar são parte integrante de sua personalidade e caráter, Trump provavelmente fará todo o possível para garantir que o dinheiro não pare em sua Casa Branca.

Glenn C. Altschuler é o professor de Estudos Americanos Thomas e Dorothy Litwin emeritos na Universidade de Cornell.

