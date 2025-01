Trump separa a transição nativa para pessoas com menos de 19 anos de idade

As crianças de “química e cirurgia okavation” devem parar, leia o comando executivo

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um novo comando executivo para concluir o apoio federal para procedimentos médicos relacionados a transições sexuais chamadas para pessoas com menos de 19 anos de idade. Esse movimento faz parte de um esforço mais amplo para devolver a lei de transporte introduzida durante o Conselho de Administração de Biden.

Emitido na terça -feira, ordemIntitulado “Proteção de crianças contra relés químicos e cirúrgicos”, ele afirma que o governo federal não fará mais financiar, patrocinar, promover, ajudar ou apoiar ou apoiar “Uma afirmação radical e falsa de que os adultos podem mudar o sexo de seus filhos através de uma série de intervenções médicas irreversíveis”.

O documento, publicado pela Casa Branca, define ‘criança’ e ‘crianças’ como um indivíduo ou indivíduo com menos de 19 anos. Também explica que a frase é “Inclinação química e cirúrgica” Envolve bloqueadores da puberdade, o uso de hormônios e procedimentos cirúrgicos.

O pedido executivo pede para concluir “Prática de abuso infantil”, alegando isso “Pena de lama” É realizado por crianças sob a orientação da World Professional Transgean Health Association (WPATH), que, segundo ele, está faltando em integridade científica. Todas as agências federais dos EUA visam retirar políticas que dependem dos conselhos desta organização.

O comando de Trump também direciona os programas de seguros, incluindo a Tricare para famílias militares e o Medicaid, para excluir a cobertura para esses procedimentos.

O documento é enviado pelo Ministério da Justiça para desenvolver legislação relevante, bem como para levar um direito particular à ação para crianças e pais de crianças “Cujas partes saudáveis ​​do corpo estão danificadas” Na mudança de gênero tão chamada.













O governo federal implementará estritamente todas as leis que proíbem ou limitam “Essas ações destrutivas e de vida”, “, O pedido especificado.

Desde que ele assumiu o cargo há pouco mais de uma semana, Trump emitiu mais ordens relacionadas a gênero, alegando que a política do governo dos EUA é que “Existem apenas dois sexos – masculino e feminino.”

Ele retirou a proteção dos direitos e da diversidade de transgêneros, igualdade e programas de incluir (DEI) com o governo federal, fundado durante a administração do ex -presidente Joe Biden.

Trump na segunda -feira assinou um comando destinado a eliminar “Ideologia radical de gênero” Das forças armadas dos EUA, afirmando que o serviço militar deve ser reservado para aqueles que são mentais e fisicamente adequados para o dever.