Trump será duro com os imigrantes ilegais, só para deixar claro: presidente do Boston Group

Em meio a especulações sobre a política H-1B e dias antes da cerimónia de tomada de posse presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos da América, a indústria das TI sente que haverá medidas mais duras contra os imigrantes ilegais. O presidente eleito ignorará o impacto negativo de tal medida e dará o exemplo aos imigrantes ilegais, dizem os líderes da indústria.

Falando exclusivamente com O hindu aqui, indiano não residente de Andhra Pradesh e fundador e presidente do The Boston Group (1988), EUA, Subu Kota diz: ”Sr. Trump regressa com o lema de controlar a imigração ilegal. Você tem a difícil tarefa de resolver o problema. Como resolver e conseguir que a decisão seja aprovada pelo Congresso não é simples.”

”Mas é prático? O que não é. Eu faria isso? Para provar um ponto, eu faria isso. Nos últimos tempos, embora não tenha sido empossado, enviou vários aviões cheios de gente para o Brasil e também vários aviões cheios de gente para a Índia”, acrescenta.

Subu Kota, que pertence à primeira geração de NRIs, fundou o Boston Group e trouxe milhares de profissionais de software indianos para os EUA através do processo H1B desde o final da década de 1980, enquanto a Infosys fez o mesmo na Índia. Ele também está intimamente associado à política americana e participou da campanha presidencial de Hillary Clinton. Ele estava em Hyderabad para participar do KATALYST, uma cúpula global de empreendedores organizada pela American Progressive Telugu Association no fim de semana passado.

Incerteza

“O que poderia acontecer aos programadores indianos durante a era Trump é um ponto de interrogação porque ninguém tocou no aspecto da imigração nos últimos 35 anos. Não importa quantos presidentes tenham sido aprovados, o Congresso não chegou a acordo sobre o que é certo em matéria de imigração”, diz ele.

”O H-1B beneficiou vários indianos, especialmente o povo telugu, e contribuiu muito para as economias dos Estados Unidos e da Índia. Controlar a imigração ilegal nos EUA, embora possa não ser prático, abriria múltiplas oportunidades para os jovens indianos na imigração legal, daria-lhes acesso às melhores oportunidades de carreira nos EUA e seria uma mudança de jogo”, observa o Sr. Kota. que nasceu em Vijayawada, em Andhra Pradesh.

Carga para as pessoas

“O Sr. Trump disse que devolverá todos os imigrantes ilegais, mas não é prático, uma vez que a maioria deles se tornou parte da força de trabalho nos Estados Unidos. Portanto, devolvê-los significa custos de emprego mais elevados e um aumento nos preços, o que poderia ser um um fardo desnecessário para as pessoas Mas, ao contrário de outros presidentes, o Sr. Trump pensa fora da caixa, diz fora da caixa e faz isso também”, explica.

Força de trabalho confiável

Quanto à visão americana dos imigrantes indianos, diz ele, a imprensa americana há muito tempo chamou o processo H-1B de fuga de cérebros da Índia. Agora a economia americana acredita que pode contar com a Índia como parceira na indústria transformadora e noutros aspectos. “Com o tempo, nos tornamos suporte técnico e de produtos para a indústria e posteriormente suporte técnico para líderes locais. Se um Presidente falasse, a apresentação provavelmente seria feita por um dos nossos. Quanto à tecnologia, eles dependiam de nós. Tornamo-nos diretores, mas nunca presidentes. Ao longo dos anos, conquistamos confiança e credibilidade por meio de nossa disciplina e trabalho árduo. Agora lideramos mais de 10% das empresas Fortune 500. Temos líderes como Satya Nadella da Microsoft, Sundar Pichai do Google e muitos mais”, resume Subu Kota.