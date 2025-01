Trump sobre vítimas de colisão no ar perto de Reagan National: “Que Deus abençoe suas almas”

Trump sobre vítimas de colisão no ar perto de Reagan National: “Que...

O presidente Trump disse na manhã de quinta -feira que havia sido “completamente informado” sobre a colisão mortal no ar entre um avião regional e um helicóptero do exército no rio Potomac.

“Eles me informaram completamente sobre o terrível acidente que acaba de acontecer no Aeroporto Nacional de Reagan. Que Deus abençoe suas almas”, Trump, “Trump consciente Sobre a verdade social.

“Obrigado pelo incrível trabalho realizado pelo nosso primeiro a responder”, continuou ele. “Estou monitorando a situação e fornecerei mais detalhes à medida que eles surgirem”.

Acreditava-se que cerca de 60 pessoas estavam no voo da American Airlines, que colidiram com um Blackhawk UH-60 em sua abordagem final do Aeroporto Nacional Ronald Reagan em Alexandria, Virgínia, na noite de quarta-feira.

O chefe do Washington Fire e o EMS, John Donnelly, disse quinta -feira de manhã em uma conferência de imprensa que as operações começaram a mudar uma missão de resgate para uma missão de recuperação.

“Neste ponto, não acreditamos que haja sobreviventes deste acidente e recuperamos 27 pessoas do avião e um dos helicópteros”, disse Donnelly.

A American Airlines disse que o voo estava a caminho de Wichita, Kan.

O secretário de Defesa Pete Hegseth disse Uma equipe de pesquisa Com o Pentágono, foi implantado para determinar “o que aconteceu e por quê”.

Fonte