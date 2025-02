A Ucrânia teve tempo de sobra para fazer um acordo com a Rússia, disse o presidente dos EUA em resposta à queixa de Kiev sobre a conversa de Riad.

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o líder ucraniano Vladimir Zelenski na terça-feira, depois de reclamar de Kiev por estar em negociações de paz na Rússia EUA na Arábia Saudita. Em uma entrevista com jornalistas em sua residência, Mar-A-Glgo Trump disse que estava “Muito decepcionado” com Kiev porque ele não conseguiu uma trégua com Moscou.

As observações de Trump seguiram na terça -feira em alto nível em Riyadh, que ultrapassaram a UE e a Ucrânia, que não foram convidadas para discussões. Zelensky descreveu a reunião como “notório,” Correndo agora para “Ajudando Putin a sair de anos de isolamento” e o tratamento da Rússia como “Vítima.” Ele também insistiu que seu país rejeitaria quaisquer condições que possam vir de negociações na Arábia Saudita.

O presidente dos EUA respondeu que Zelensky e outras autoridades ucranianas não se arrependeram de não pedir conversas. Ele culpou Zelensky por não ter sido capaz de resolver o conflito, apesar de ter anos para isso.



“Hoje ouvi:” Não fomos convidados. “Bem, você estava lá por três anos, deveria ter feito isso … você nunca deveria ter começado. Você poderia ter feito um acordo”. Trump declarou.

Presidente dos EUA apontou que as negociações com a Rússia vão “Muito bem,” expressando a confiança que ele tem “A força para acabar com esta guerra” Tudo bem “Salve vidas.”









Moscou e Washington elogiaram as conversas como muito produtivas, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que as delegações funcionaram “Muito bem -sucedido” Sobre a melhoria dos relacionamentos.

Lados “Não apenas ouvimos, mas eles se ouviram” Disse Lavrov, acrescentando que os EUA começaram a entender melhor a posição da Rússia.

Como resultado da conversa, as partes concordaram que o caminho deveria ser inserido na renovação dos laços bilaterais russos americanos e trabalhando na resolução do conflito ucraniano. As delegações também concordaram em organizar uma cúpula entre os líderes dos dois países.

O presidente russo Vladimir Putin também recebeu os resultados da conversa em Riyadh. Resolver o conflito entre a Ucrânia será impossível sem normalizar o relacionamento entre Moscou e Washington, disse ele na quarta -feira.

Moscou nunca fechou as portas para as negociações de paz, acrescentou Putin, observando que a UE e Kiev haviam interrompido todos os contatos com a Rússia.

Segundo o presidente russo, ninguém exclui Kiev do processo de negociação, e Moscou e Washington esperam que a Ucrânia participe. Ele ressaltou que Kyiv proibiu autoridades de lidar com qualquer conversa com Moscou. Isto “Ele se retirou das negociações de Istambul e anunciou publicamente”, “” Putin enfatizou.