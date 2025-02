Donald Trump sugeriu que será a Europa com certeza não acontecer “na Ucrânia, depois de ser a segurança, depois que Vladimir Putin ficará feliz por ser feliz em caso de afetados pelas forças de paz no terreno para interromper a guerra.

É provável que o papel dos EUA em qualquer contrato futuro esteja entre os tópicos para discussão no final desta semana, quando Sir Keir Starmer Starme se muda para Washington para conversas, depois de reblogar o “backstop” americano para qualquer emprego.

Ele será outra reunião de Trump com o líder europeu, após a visita do presidente francês Emmanuel Macron, na segunda -feira, o terceiro aniversário da invasão russa.

A Aliança Transatlântica sobre o Conflito das últimas semanas das últimas semanas na Ucrânia e tenta fornecer um acordo com a Rússia sobre o chefe da Ucrânia.

Falando da Casa Branca sobre garantias de segurança com Macron, o presidente dos EUA disse: “A Europa garantirá que nada aconteça”.

Antes, Trump disse que Putin “aceitaria as forças de manutenção da paz. Keir disse anteriormente que estaria disposto a colocar as tropas britânicas no chão como parte da garantia de segurança que poderia encerrar a guerra.

Dirigindo -se a jornalistas junto com o sr. Macron, g. Trump disse que a reação do presidente russo sobre forças de manutenção da paz na Ucrânia: “Sim, eles o aceitarão.

“Eu fiz essa pergunta a ele. Olha, se fizermos esse trabalho, ele não procura uma guerra mundial”.

No início deste mês, Keir escreveu no Everyday Telegraph que o Reino Unido “disposto a desempenhar um papel de liderança” na defesa e segurança da Ucrânia.

“Isso também significa que ele está pronto e pronto para contribuir com garantias de segurança na Ucrânia, pedindo suas próprias tropas, se necessário”, disse ele.

“Não estou dizendo essa luz. Sinto -me muito profundo, a responsabilidade que vem com os potenciais serviços britânicos e mulheres em danos”.

Autoridades russas disseram anteriormente que Moscou não permitiria que as tropas da OTAN ou da Europa fossem organizadas na Ucrânia como forças de manutenção da paz.

Trump também expressou esperança de que a Volodymyr Zelensky possa vir aos EUA para assinar um acordo para dar acesso americano a minerais críticos na Ucrânia nas próximas semanas.

Diante da guerra, a conexão entre a Grã -Bretanha e a Ucrânia só se tornou apenas mais forte. Foi um privilégio para os ucranianos bem -vindos no Reino Unido na rua na rua. pic.twitter.com/euratumtwz – Keir Starmer (@Keir_Starmer) 24 de fevereiro de 2025

O Sr. Keir foi convidado a seguir o Sr. Macron e ser “firme e firme” com Trump, depois que o líder francês apareceu, corrige o presidente americano da Associação de Assistência Europeia Kiev.

O ex -primeiro ministro da Escócia, Humz Yesaf, disse que o primeiro -ministro deveria “ver o efeito macônico” e “ver que o Macron foi forçado, robusto, firmemente quando ele também tinha claramente um bom relacionamento e o presidente da atitude”.

O Sr. YeSAF disse que ninguém esperaria “Hugh Grant Love”, referindo -se à cena do cinema em que o primeiro -ministro britânico inventado se destaca nos EUA, mas eles devem ser robustos para serem robustos em corrigir que Donald Trump e quaisquer imprecisões devem ser repetido, como Zelenia para ser um ditador.

O Sr. Keir foi evitado criticando diretamente o líder americano na semana passada, depois que Zelensky chamou “ditadura”, mas ele apoiou o presidente no convite em que o chamou de “líder democraticamente eleito” da Ucrânia.

O Sr. Keir marcou o terceiro aniversário do conflito no convite com outros remetentes Kiev, dizendo a eles que o Sr. Putin “não mantém todas as cartas nesta guerra”.

Foi uma resposta óbvia às observações de Trump de que a Rússia tinha “cartas” em qualquer negociação de paz porque “levou muitos territórios”.

Separadamente, ele disse aos líderes do G7 para “o espaço de retorno americano é vital para distrair a Rússia para iniciar outra invasão em apenas alguns anos”.

Trump está exigindo que a Europa gaste mais em defesa, e Keir também enfrenta pressão para usar nesta viagem semanal para confirmar o armazém para reprodução no Reino Unido, com 2,5% do PIB.

A propósito, o Presidente do Congresso Mundial Ucraniano disse no público de Londres que “não deve pressionar a Ucrânia para se render”.

As pessoas se reúnem na Trafalgar Square, no centro de Londres, para marcar o terceiro aniversário da invasão russa na Ucrânia (Aaron Chown / City)

No discurso pré-gravado, Paul Grod disse para a marca da Trafalgar Square, marcando o terceiro aniversário da invasão de que “você não pode negociar com alguém que quer destruí-lo”.

O Presidente da Organização Não Governamental Internacional (ONG), representando comunidades ucranianas em mais de 60 países descreveu “horrores, acerto de contas sistêmicos, tortura e abuso agarraram os mais vulneráveis, seus filhos”.

“Nenhum tirano pode manter as fronteiras pela força, sem o aliado não deve pressionar a Ucrânia para se render”, disse ele.

“Este não é um conflito no qual os contratos podem ser feitos, você não pode negociar com alguém que deseja destruí -lo.

“Hoje estamos enfrentando um momento problemático – a primeira vez em toda a invasão da Rússia, os Estados Unidos começaram a flutuar.

“Os Estados Unidos agora rejeitaram os co -patrocinadores da resolução das Nações Unidas pela Guerra da Rússia – isso é inaceitável. Agora, mais do que nunca o mundo deve se submeter ao United, na luta da Ucrânia é a luta no mundo”.

O Reino Unido marcou o terceiro aniversário da invasão da Rússia, revelando novas sanções de embalagens.

O Ministério das Relações Exteriores anunciou 107 novas marcas envolvendo Shadow Floet e 14 “New Kleptok”, incluindo o bilionário russo Roman Trotssenko, como parte das maiores sanções de 2022 anos.

As autoridades norte -coreanas envolvidas no envio de Hulls para lutar pela Rússia, o Kirgin Bank OJSC Keremet e a empresa na China, Turquia e Índia também estão listadas e mercadorias no Exército da Rússia.