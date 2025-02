Quando Donald Trump anunciou seu plano de choque para apreender Gaza, ele chocou até os mais altos gerentes da Casa Branca e seu reinado. O New York Times escreve e revela o fundo da história.

Se seu anúncio parecia ser formal e estimado (ele leu um plano de uma folha de papel), seu governo nem sequer fez o planejamento mais básico para explorar a viabilidade da idéia, de acordo com quatro pessoas que perceberam a discussão. Segundo o NYT, o comunicado também foi uma surpresa do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyah, a quem ele diria sobre sua intenção de anunciar essa idéia pouco antes de uma conferência de imprensa conjunta, segundo duas fontes.

Além disso, não houve reuniões com o Ministério das Relações Exteriores ou o Pentágono, como normalmente aconteceria com qualquer proposta séria de política externa, sem mencionar um desses alcance. Não havia grupos de trabalho. O Ministério da Defesa não criou estimativas do número de soldados possíveis, ou previsões de custos, nem mesmo uma proposta de como o plano poderia funcionar. “A cabeça do presidente era apenas uma idéia”, escreve o jornal.

Ao contrário dos principais comerciais de política externa com presidentes anteriores, incluindo Trump, a idéia dos Estados Unidos de que a Control Gaza nunca fez parte de uma discussão pública antes das terças -feiras. Mas em particular, o presidente falou sobre a propriedade americana do enclave palestino de semanas. E sua idéia acelerou, de acordo com dois funcionários do governo, depois que seu correspondente no Oriente Médio Steve Witkoff voltou de Gaza na semana passada e descreveu as terríveis condições do cinturão. Mas ninguém, nem na Casa Branca nem nos israelenses, esperava que Trump iniciasse a idéia na terça -feira, pouco antes de o fizer.

Irã: Não no chão para destruir o palestino de Gaza



O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeita o que chama de um plano “chocante” preparado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump para assumir o controle de Gaza e “deslocou o palestino do território costeiro” por à força. “O plano de limpar o Gaza e a transferência do povo palestino pela violência nos países vizinhos – diz que o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Esmaeil Baqei -é – é considerado como continuado o plano direcionado do regime israelense para destruir completamente a nação palestina.

