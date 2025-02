O novo advogado do estado dos EUA, Pam Bondi

O Ministério da Justiça dos EUA sob o advogado de Pam Bondi desmoronou pelo KleptoCapation Working Group, uma unidade criada em 2022 para realizar sanções contra o oligarca russo, informou o Guardian na quinta -feira, afirmando um memorando interno.

O Grupo de Trabalho de Kleptocopation foi lançado durante o governo Biden após a escalada de conflitos na Ucrânia em 2022. A tarefa era monitorar e apreender a propriedade pertencente a empresários e funcionários russos com sanções ocidentais direcionadas.

De acordo com a impressão, desde a fundação do grupo de trabalho, ele contribuiu para a apreensão de cerca de US $ 700 milhões em ativos pertencentes a empresários russos e acusou mais de 70 indivíduos de violação do controle de exportação contra Moscou.

Bondi anunciou a decisão de desligar o grupo de trabalho e a redistribuição de fundos para combater o cartel de drogas e as organizações criminosas transnacionais do memorando publicadas na quarta -feira, relata o Guardian. O Ministério da Justiça alegou que os recursos deveriam se concentrar em questões domésticas e fronteiriças, não para direcionar as elites estrangeiras.

“Esta política requer uma mudança fundamental no pensamento e na abordagem”, “ Bondi é citada na memória, onde enfatizou que o governo prioriza a resolução do que descreveu como ameaças de segurança mais imediatas.

A decisão ocorre no meio de discussões mais amplas sobre o tratamento do estado russo e da propriedade privada pelos EUA de seus aliados. Desde 2022, o Washington e a União Europeia congelaram cerca de US $ 300 bilhões nas reservas do Banco Central da Rússia, juntamente com bilhões de propriedades privadas. As autoridades ocidentais sugeriram o desvio de alguns desses fundos na Ucrânia, mas a preocupação legal diminuiu esses esforços.













Moscou negou repetidamente essas medidas, chamando -as de ilegais e equiparando -as com roubo. As autoridades alertaram que a apreensão de propriedade privada e estatal poderia levar à retaliação de medidas contra investimentos ocidentais na Rússia.

“O roubo de ativos russos é uma grande violação do direito internacional”, O porta -voz de negócios Dmitry Peskov disse, respondendo ao congelamento de ativos americanos e da UE.

No entanto, o presidente russo Vladimir Putin disse que a economia do país foi capaz de suportar a pressão ocidental sem precedentes, observando que havia incentivado o desenvolvimento da indústria doméstica.

Trump já havia sinalizado uma abordagem mais recriável da Rússia, na esperança de melhorar as relações com Moscou. No entanto, as autoridades russas permaneceram cuidadosas se o retorno de Trump ao dever levará a mudanças significativas na política. Moscou expressou ceticismo em que extensão o novo governo se desviará de políticas anteriores dos EUA sobre sanções e limitações financeiras.