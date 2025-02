Trump Tatiffs ‘não ficará sem resposta’ – de Leyen

Chefe da Comissão da UE alertou sobre a medida “proporcional” de oposição se o presidente dos EUA assume deveres para a importação de metal

O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse na terça -feira que as tarifas dos EUA estavam em aço e alumínio “Não ficará sem resposta”. Um aviso de que eles desencadearão uma contração dupla -blocal.

Os comentários vêm depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda -feira que imporia 25% das tarefas a todo o aço e alumínio trazidos aos Estados Unidos sem exceções ou isenções. Ele acrescentou que as novas tarifas estariam no topo das tarifas existentes em metais. A autoridade da Casa Branca disse à Reuters que as medidas entrariam em vigor em 4 de março.

De Leyen expressou “Lamento profundo” Durante a decisão, afirmando que as tarifas são basicamente impostos que prejudicam as empresas e sobrecarregam os consumidores. As exportações de aço da UE nos Estados Unidos na última década de cerca de 3 bilhões de euros (US $ 3,10 bilhões) por ano, de acordo com os dados mais recentes.

“Tarifas injustificadas na UE não serão deixadas sem resposta – ela lançará uma empresa e um contra -lembrete proporcional”, “” Ele disse sobre Leyen. “A UE agirá sobre a proteção de seus interesses econômicos. Protegeremos nossos trabalhadores, empresas e consumidores. “

O movimento de Trump atraiu uma mudança generalizada pela UE. O comissário de comércio de blocos, Maros Sefcovic, descreveu a medida como um “Cenário de Lose-Lose”, Em um discurso no Parlamento Europeu na terça -feira, alertando que incentivará a inflação para os EUA. Ele observou que a Comissão avaliou o escopo das medidas e determinou a resposta apropriada.













O ministro das Relações Exteriores Jean-Noel Barrot também disse na segunda-feira que Bruxelas se vingaria das tarifas. Barrot apontou “Lista impressionante” Os produtos americanos que a UE já visou em resposta a tarifas semelhantes do primeiro mandato de Trump no escritório de 2018, incluindo motocicletas, jeans, tabaco, milho, arroz, suco de laranja e bourbon.

Chanceler alemão Olaf Scholz disse ao Parlamento “Se eles não nos deixarem outra opção agora, a União Europeia responderá, unida”. Passar: “Finalmente, as guerras comerciais prejudicam a prosperidade de ambos os lados”. Como o Euronews citou.

A ordem comercial entre Washington e Bruxelas começou em 2018, quando Trump impôs tarifas ao aço e alumínio europeu para o cuidado da segurança nacional, o que levou a retaliação da UE. Dois lados trocaram tarifas por mercadorias no valor de US $ 10 bilhões. Em 2021, a UE alcançou uma trégua temporária com a administração do Presidente Joe Biden, pausando as tarifas como parte de um acordo sobre o estabelecimento de um arranjo global de aço e alumínio sustentável. Segundo o acordo, eles agora levantaram parcialmente suas tarifas, introduzindo tarefas com base em cotas, enquanto a UE removeu suas limitações.