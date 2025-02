Trump: Taylor Swift teve uma ‘noite mais difícil’ do que os chefes no Super Bowl

Presidente Trump apontou para Taylor Swift em um Publicação em redes sociais noturnasArgumentando que a estrela pop teve uma “noite mais difícil” do que os chefes de Kansas City, depois da equipe que seu namorado joga por Lost no Super Bowl.

“O único que teve uma noite mais difícil do que os chefes de Kansas City foi Taylor Swift”, disse Trump na verdade social.

“Eles a vaiaram do estádio”, acrescentou Trump. “Maga é muito implacável!”

Durante a festa dos chefes na noite de domingo contra o Philadelphia Eagles, A câmera curta Para Swift, que estava lá para incentivar o namorado Travis Kelce.

Parecia estar surpreso quando o que Associated Press descrito Como uma multidão pró-Filadélfia, ele começou a vaiar quando foi mostrado no Jumbotron. Swift riu e a câmera cortou.

No outono passado, o artista apoiou a carreira presidencial da ex -vice -presidente Kamala Harris porque “luta por direitos e causas, acho que um guerreiro precisa defendê -los”.

Trump também participou do jogo do campeonato de domingo em Nova Orleans. Foi a primeira vez que um presidente interino participou do Super Bowl.

Durante uma entrevista que foi emitida no início do domingo, o presidente previu que os Chiefs venciam e elogiam seu marechal de campo, Patrick Mahomes. Mesmo assim, ele disse que era fã de ambos os times e disse que os Eagles sabiam jogar bem.

No final do mês passado, Trump recorreu às redes sociais para parabenizar os Chiefs por vencer o jogo do campeonato da AFC. No entanto, ele não disse nada sobre os Eagles que venceram o campeonato da NFC.

Em 2023, depois que os Chiefs venceram o Super Bowl, Swift e Kelce, eles comemoraram com um beijo no campo e comemoraram a vitória em uma festa mais tarde.

Não houve celebração no campo para Swift e Kelce depois deste Super Bowl.

