Pessoas com disforia de gênero devem ser desligadas de acordo com uma nova ordem executiva

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um comando executivo que visa remover “Ideologia radical de gênero” de nós forças armadas.

O comando intitulado “A prioridade da excelência e prontidão militar” foi publicada na segunda -feira, pouco mais de uma semana após a inauguração de Trump, como parte de um esforço mais amplo para remover programas de diversidade, igualdade e envolvimento (DEI) ao governo federal.

O comando diz que o serviço militar deve ser reservado para aqueles que são mentais e fisicamente adequados para o serviço. Esta é a política que se concentra na prontidão do tronco, letalidade, coesão, honestidade, humildade, uniformidade e integridade.













“Esta política não está de acordo com as limitações médicas, cirúrgicas e mentais para indivíduos com disforia de gênero”, “” O comando declara. “Esta política também não está de acordo com a mudança do uso de pronome ou usando pronomes que refletem incorretamente o sexo sexo”.

O recém -confirmado Ministro da Defesa do Quinto Hegsetth, que ganhou de perto a aprovação do Senado na última sexta -feira, é responsável pela implementação da diretiva. Dentro de 60 dias, o Hegsetth deve revisar os padrões médicos para o serviço militar para se alinhar com os objetivos do comando.

Durante o mês seguinte, ele estabelecerá uma estratégia para resolver problemas e a tolerará para Trump.













Agora eles vão se concentrar em “Retornando os etos do guerreiro, para renovar nosso exército e testar uma distração”. Hegsetth disse no sábado em uma mensagem de forças armadas.

A ordem executiva é seguida por uma série de ações do novo presidente dos EUA, que pretendia desmantelar o programa DEI dentro do governo federal.

No primeiro dia do dever, ele assinou ordens que responderam à proteção de indivíduos trans e interromperam as iniciativas da DEI, descrevendo esses esforços como movimentos para o fim de tentar tentar tentar tentar “Uma raça de engenheiro social e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada”.