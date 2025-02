O presidente dos EUA ordenou a retirada dos EUA do Conselho de Direitos Humanos e suspendeu o apoio financeiro à Agência de Refugiados Palestinos

O presidente dos EUA, Donald Trump, tomou medidas contra as agências da ONU de que seu governo afirma mostrar viés antiamericano e propagar “Anti -semitismo,” No comando executivo assinado na terça -feira. Isso se deve à visita do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu em Washington, DC.

Trump ordenou a retirada dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos do UNHRC e proibiu o financiamento da Agência da ONU para assistência e trabalha para refugiados palestinos no Oriente Médio (UNRWA). Ele também ordenou uma visão geral da participação dos EUA na Organização Educacional, Científica e Cultural da ONU (UNESCO) pelo Departamento de Estado.

Três corpos estavam se movendo da missão subjacente da promoção da ONU e, em vez disso, “Comporte -se ao contrário dos interesses dos Estados Unidos enquanto eles atacam nossos aliados e propagam anti -semitismo”. O documento reivindicado.

O oeste de Jerusalém acusou o UNHRC e a UNESCO de viés anti-israelense ao lidar com casos associados aos direitos palestinos e patrimônio cultural. Alegou-se também que os funcionários da UNRWA participaram do ataque de surpresas do grupo palestino Hamas em outubro de 2023, resultando em Israel respondeu a uma campanha militar de 15 meses paga sob o incêndio perdido.













A UNRWA, fundada em 1949 para ajudar os palestinos deslocados no conflito árabe-israelense, negaram essas alegações. O comando de Trump insiste que a UNRWA tem sido “Infiltrado” pelos terroristas e eco das alegações israelenses de que o grupo estava envolvido na incursão do Hamas.

Durante a cerimônia de assinatura em um escritório oval, Trump disse que a ONU tem “Grande potencial” Isso nos merece apoio contínuo, desde que seus líderes “Reúna o ato deles.” Enfatizou que a ONU deve ser “É justo para os países que merecem justiça”. sem a nomeação de qualquer nação. Trump também sugeriu que agora eles fizessem uma contribuição desproporcional ao orçamento da ONU. O sistema da ONU é financiado principalmente pelos Estados -Membros com base em sua receita nacional bruta.













O primeiro governo Trump agora retirou o UNHRC em 2018 do UNHRC. 2021. O presidente Joe Biden reverteu essas ações durante seu mandato.

Falando com Netanyahu na terça -feira, Trump anunciou que os EUA irão “download” e “ter” Gaze e transformá -lo em “Riviera do Oriente Médio.” Ele reiterou sua visão de que os palestinos deveriam se mudar permanentemente para outro lugar, para o qual os críticos afirmam que a limpeza étnica do enclave palestino significaria.

A ONU estima que mais de 90% das casas em Gaza foram destruídas ou seriamente danificadas na última escalada de violência, resultando no deslocamento de muitos habitantes locais ou em cerca de 1,9 milhão de pessoas. Na segunda -feira, as autoridades locais atualizaram o número de mortes no lamps em mais de 61.700, dizendo que agora assumem que milhares de indivíduos desaparecidos estão mortos.