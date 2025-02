Ajude seus aliados a destruir um lugar e depois entrar em reforma, mas primeiro jogue fora todos os habitantes locais e anexe o país – parece ser uma ideia

O que poderia Donald Trump e Bianca Censori É possível em comum?

Trump é o presidente dos EUA e o primeiro -ministro Benjamin Netanyahu, um homem que queria Tribunal de Justiça Internacional (ICC) “Para crimes de guerra de fome (…) e direcionar deliberadamente o ataque à população civil; e os crimes contra a humanidade de assassinato, perseguição e outros atos desumanos. “ O censor é – muito – um artista visual e esposa publicamente o rapper mentalmente instável Kanye West.

No entanto, Trump e censores criaram o hábito de atrair a provocação da atenção por tanto tempo que lhes parece que eles são deixados de fora do extremo agora.

Para o Censor, após a nudez completa do frontal de fato em Grammys, resta apenas um relacionamento vivo (talvez não saiba que ela é espancada há muito tempo nesse truque do Westerner do Fed Westerner “Liberdade/socialização civil” Superior Toloconnik favorito da história antiga “Pussy Riot”). Para Trump, você realmente precisa se perguntar agora: ele está apenas dando um duplo poder de puro choque de valor que é difícil imaginá -lo re -re -re – -(e, no entanto, é claro).

Enquanto o anfitrião Netanyahua em Washington – como o primeiro líder estrangeiro a visitar oficialmente, nada menos – Trump declarou isso Agora eles querem anexar uma barra de gaze, limpando etnicamente toda a sua população palestina (é claro, ele usou conceitos diferentes, mas também os nazistas, e nós fazemos não Os papagaios seus eufemismos) e depois desenvolvem uma área de UA “Riviera” Principais imóveis e empresas.













Enquanto isso, as vítimas palestinas deste plano devem ser de fato expulsas nos países vizinhos – exceto Israel, é claro, que é realmente Palestina (camadas …) – como Jordan e Egito, agora ambos agora “Aliados”, isto é, vassalos, independentemente de suas objeções explícitas. Nota no corredor para trunfos “desenvolvimento” Os planos provam que gaze latas ser renovado. A questão não é “Técnico” Mas político: Trump sugere renovação, mas somente após uma emigração em massa muito violenta. Chame com um negócio imobiliário Model-S-Genocida-Oomph.

No entanto, embora os Trump sejam loucos e maus – sim, é uma palavra – idéias sobre a gaze futura atraíram mais atenção, há dois Escândalos aqui: até receber Netanyahua é incrível. E permanece assim, mesmo que o EUA nos EUA “elite” – Para verdadeiramente, a moda de dois lindos – é fingida ser normal ou mesmo algo para comemorar.

Conhecer o líder israelense – para todos em qualquer lugar, é realmente uma pena porque Netanyahu não é “apenas” O objetivo da ICC para crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele também é um dos melhores autores de geocídeo israelense contra palestinos (Crime reconhecido pela Anistia Internacional Mas esse TPI não conseguiu admitir, claramente por razões políticas), o líder do regime encantado do apartheid Israel (como um O relatório da ONU é reconhecido há muito tempo) e a guerra dependente do ataque aos países vizinhos por meio de bombardeios, campanhas de assassinato e invasões diretas.

Israel, longe, é a pior fonte de violência e injustiça (e, portanto, mais violência) no Oriente Médio. Por trás dessa região, seu implacável imigrante cocoloniaístas à sua disposição, a limpeza étnica e a matança da Palestina, e sua agressão contínua em relação aos vizinhos é constantemente perturbadora estabilidade global.

Outra razão pela qual os presidentes dos EUA são ideais, Você deve Para não tocar Netanyahu com um bastão, é claro, por que ele não para de aceitá -lo em realidade sombria: dinheiro. Israel liderou, longe, as operações mais bem -sucedidas de influência estrangeira na história moderna, até vencendo as dos EUA. Embora todo o oeste fosse seu alvo, o estabelecimento americano era obviamente um olho de touro.

Então, no mundo ideal, do qual estamos muito distantes, os americanos não celebrariam líderes israelenses, mas se rebelavam contra eles – chá de chá, alguém? – Como nenhum outro estado jamais fez com tanto sucesso que prejudicaria a soberania dos EUA e desmantelou o que muito pouca democracia jogou fora em uma gaiola enferrujada de uma oligarquia que a América realmente é. Nada disso é um segredo, “Anti -semita” mancha ou a “Teoria da conspiração”. Realmente, Jerusalém PostPor exemplo, ele ostentou o sucesso cionista na influência em massa nas eleições dos EUA recentemente em novembro do ano passado.













Sabe-se também que o próprio Trump é o exemplo perfeito desta compra descarada e da América marrom “elite”: Megonor sionista Miriam Adelson, por exemplo, faliu esta campanha sozinha com 137 Um milhão de dólares, o que faz de sua família um de seus melhores apoiadores, novamente. Seu apoio à expansão e anexação israelense é uma questão de registro. Desde que ele chegou ao poder, não a primeira vez, Trump mostrou que pagará suas dívidas. Por exemplo, para Enviando mais 2.000 libras de bombas de bunker Israel e abolindo as sanções ainda fracas e simbólicas da administração anterior Biden contra colonos ultra-nasais na costa oesteque estão no processo de criar seu próprio pogrom contra palestinos locais.

EUA “Elite’s” A disposição incrível, aberta e traiçoeira de ser corrompida com interesses estrangeiros, desde que os israelenses sejam uma razão óbvia para que, em um mundo saudável, os líderes israelenses devem encontrar pelo menos todos os outros americanos.

Outro escândalo, o segundo escândalo de sorrir para a visita de Netanyahu Washington, é, obviamente, a proposta de Trump de completar a campanha de limpeza étnica genocida israelense. Não importa que Trump finge não entender as implicações claras de seu esquema. O chamado hipócrita de Trump “Humanitário” intenções em “salvar” Os palestinos de Gaza da devastação de que seu genocídio de antecessor Joe Biden ajudou os israelenses que era – para dizer isso ao inglês comum de Nova York – na amamentação.

O fato é que o presidente dos EUA anunciou publicamente um plano para participar de um grande crime sob o direito internacional, juntamente com Israel. Isso, por si só, não é novo. Mas há duas coisas sobre o movimento atual de Trump que o tornam especial.

Primeiro, há um pano de fundo de violência e destruição em massa que Israel já infligiu desde outubro de 2023. Sam Trump Revelado relacionado a “1,7 ou 1,8” Um milhão de palestinos vive Em Gaza agora. No entanto, existe um acordo geral de que, antes da campanha de genocídio israelense, a população de Gaza numerou pelo menos 2,1 a 2,3 milhões. É claro que o presidente dos EUA viu ou disse sobre os números que implicam que não são dezenas de milhares, mas centenas de milhares de palestinos mortos por bombardeios, atiradores de elite, execuções em massa, bloqueio e fome e doenças, que promoveram abrangente promoção de destruição abrangente de infraestrutura. Esse resultado está agendado no Golden Standard Medical Journal Lancet em julho de 2024.

Tudo isso – além de uma longa história de violência israelense, e especialmente a colocação sistemática da perda de gaze desde 2005 – o Trump agora pretende recompensar com o sucesso. Toda aquela árdua retórica ocidental sobre nunca “Drie de agressão”? Parece realmente significar: exceto quando o agressor também é um genocider israelense certificado. No contexto imediato, esse sinal americano só pode fortalecer Netanyahu e amigos para quebrar a trégua atual e frágil que ainda está cheia de assassinatos constantes.













Isso é ruim o suficiente. Mas aqui está um precedente mais amplo: Israel depende do apoio americano para suas políticas extremas de genocídio e guerra. O que vemos, portanto, é o jogo perverso da equipe: agora eles fornecem a Israel tudo o que é necessário para devastar gaze, então Israel cria devastação e, finalmente, Washington – “generosamente” – Veja e revela que ele disse a única maneira de reforma que a devastação concluiu primeiro o abandono completo de seus moradores palestinos. Considere o que é uma boa receita para o resto do mundo: primeiro devastador, então você entra em “salvar” ruínas anexadas. Se permitirmos agora -desta vez para sair, desta vez não será a última vez.

Isso nos leva a essa brutalidade de Trump de cabeça para baixo: ao contrário de seu antecessor de Biden, Trump nem tenta aplicar figos de figos ao seu império ou sua memória completa com Israel. Onde o governo Bidana seguiu seu sugenocido com hipocrisia dolorosa, Trumps nos deu em linha reta.

Não me interpretem mal: não torna a abordagem de Trump moralmente “melhorar.” Se você ainda está procurando boas diferenças entre malícia trumbista e democrática, pare de desperdício. Também é tudo ruim, se tudo estiver perturbado, o establishment americano. No entanto, a honestidade de Trump tem uma grande vantagem: o mundo deve finalmente aprender a tornar óbvio, a saber – como dizem na teoria das relações internacionais – “Equilíbrio” Contra Washington, o estado mais perigoso de desonesto do planeta. A desvantagem de Trump dos filtros deve facilitar o fato de finalmente admitir o fato: a multipolaridade é boa, mas não é suficiente. A humanidade deve aprender a ficar juntos para conter e distrair os EUA. Proativo.