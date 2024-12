Trump testa sua influência sobre o Partido Republicano ao votar em Johnson como presidente

A força da influência do presidente eleito Trump sobre a escassa maioria republicana da Câmara será submetida a outro grande teste na sexta-feira, quando o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), tentar a reeleição como presidente.

Mesmo com o apoio de Trump a Johnson na segunda-feira (“Ele fará a coisa certa e nós continuaremos a VENCER”, disse Trump sobre Johnson), o presidente permanece numa posição precária antes da votação do dia de abertura do novo Congresso.

Vários republicanos da Câmara continuaram a negar o seu apoio ao republicano da Louisiana, apesar do selo de aprovação do presidente eleito.

Um republicano, o deputado Thomas Massie (Ky.), Prometeu votar num candidato que não fosse Johnson, alegando raiva pela forma como o presidente lidou com o financiamento governamental, a ajuda à Ucrânia e outras questões. e massa anotado em publicação na plataforma social na segunda-feira que o endosso de Trump não o fará mudar de ideia.

“Eu respeito e apoio o presidente Trump, mas o seu apoio a Mike Johnson funcionará tão bem como o seu apoio ao presidente Paul Ryan. “Vimos Johnson se unir aos democratas para enviar dinheiro à Ucrânia, autorizar a espionagem dos americanos e arruinar o orçamento”, disse Massie.

Johnson só pode permitir-se uma deserção republicana nas eleições presidenciais do partido, em 3 de janeiro, desde que todos os membros estejam presentes e votem num candidato. Espera-se que todos os 215 novos democratas da Câmara votem no líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (DN.Y.), e os republicanos deverão reunir 219 membros naquele dia.

Vários outros republicanos não se opõem explicitamente a Johnson, mas não chegam a dizer que votarão nele à luz da declaração de Trump.

O deputado Andy Biggs (R-Ariz.) disse na segunda-feira na Fox News que ainda queria falar com Johnson, “porque acho que há algumas questões que precisam ser resolvidas, especificamente as questões orçamentárias”. Deputada Victoria Spartz (R-Ind.) publicado em X que, embora compreenda porque é que Trump apoia Johnson, “ainda precisamos de ter garantias de que @SpeakerJohnson não nos venderá para o pântano”.

O deputado Andy Harris (R-Md.), presidente do House Freedom Caucus, que disse depois que a Câmara aprovou um polêmico projeto de lei provisória de financiamento que estava “indeciso sobre como deveria ser a liderança no 119º Congresso”, permaneceu indeciso sobre o Presidência mesmo após o endosso de Trump, segundo um porta-voz.

Enquanto procura angariar apoio, Johnson tem telefonado e contactado aqueles que expressaram cepticismo em relação à sua presidência, de acordo com uma fonte familiarizada com as suas actividades.

Um porta-voz de Trump não respondeu aos pedidos de comentários sobre o motivo pelo qual Trump anunciou seu apoio a Johnson na segunda-feira, ou se ele entraria em contato pessoalmente com os oponentes do Partido Republicano, algo que o presidente do Comitê de Supervisão e Responsabilidade dos Representantes da Câmara havia feito. (R-Ky.). ele pediu que Trump fizesse uma aparição no domingo na Fox Business.

A forma como Johnson lidou com um difícil pacote de financiamento de curto prazo para o final do ano não só alimentou o ceticismo sobre a sua liderança por parte dos membros, mas também do próprio Trump.

Duas fontes próximas à órbita de Trump disseram que o presidente eleito estava frustrado com a forma como se desenrolou a recente batalha sobre o financiamento do governo, que terminou sem um aumento no teto da dívida que Trump exigia, e levou a discussões sobre se ele apoiaria Johnson. todos.

Mas também mostrou os limites da influência de Trump sobre os republicanos no Congresso.

Trump fez uma exigência de última hora aos republicanos para aumentarem o limite máximo da dívida como parte do projeto de lei, mas vários republicanos da Câmara opõem-se ao aumento do limite máximo da dívida sem também implementar cortes nas despesas. Trinta e oito republicanos da Câmara não uma versão da medida provisória que incluía um aumento no limite da dívida.

Mas o esmagador desejo republicano de começar rapidamente a trabalhar na agenda legislativa de Trump poderá ser uma força muito poderosa para ajudar Johnson a manter a posição.

As mesmas fontes que disseram que Trump estava frustrado com Johnson observaram que não havia alternativa clara ao presidente em exercício e argumentaram que uma luta confusa pelo martelo ameaçaria atrasar a certificação de sua vitória em 6 de janeiro e potencialmente minaria a agenda legislativa de Trump. . Trump nas primeiras semanas de sua presidência.

O ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida), a primeira escolha de Trump para procurador-geral que retirou-se da consideração em meio a alegações de má conduta, postou no X que o endosso de Trump a Johnson era “um nível prático de ‘arte do acordo'”.

“Nunca poderíamos ter impedido McCarthy há dois anos de fazer concessões se a certificação de Trump estivesse em jogo. Agora ele faz isso”, postou Gaetz.

Com o apoio de Trump, espera-se que outros conservadores proeminentes se juntem ao lado de Johnson. Elon Musk, que provou ser uma figura influente no Capitólio nas últimas semanas, postou no X Monday que Johnson tem seu “total apoio”.

Matthew Boyle, chefe do escritório de Washington da Breitbart News Network, de direita, que defendeu a substituição de Johnson nas últimas semanas, comparou o apoio de Trump a Johnson às suas nomeações para cargos no Gabinete.

“O endosso de Trump a Mike Johnson para presidente deve ser tratado como todas as outras nomeações e nomeações. Você merece ter sua escolha. Pura e simplesmente, concordar ou discordar é uma decisão de Trump. Ele é o presidente. “Ele venceu diante da adversidade”, Boyle publicado em X. “Portanto, todos na direita deveriam fazer tudo o que puderem para ajudar Trump. “Tenho divergências com Johnson em várias frentes, mas o presidente falou.”

Ainda assim, os apoios anteriores de Trump em disputas presidenciais tensas nem sempre foram decisivos ou bem sucedidos em influenciar membros não estreitamente alinhados com ele.

Trump apoiou publicamente o antigo presidente da Câmara, Kevin McCarthy (R-Califórnia), mesmo antes de os republicanos ganharem o controlo da Câmara nas eleições intercalares de 2022, mas McCarthy lutou para garantir os votos necessários entre os membros do Partido Republicano. Mesmo depois de Trump ter reiterado o seu apoio a McCarthy após três votações falhadas, foram necessárias mais 12 rondas de votação antes que o republicano da Califórnia recebesse o martelo.

O presidente eleito entrou na batalha pela presidência do Partido Republicano em outubro de 2023, depois que McCarthy foi deposto, com resultados mistos. Ele inicialmente apoiou seu aliado, o deputado Jim Jordan (R-Ohio), mas Jordan não conseguiu obter apoio suficiente de membros mais moderados que se opunham à sua candidatura. Trump finalmente apoiou Johnson quando os republicanos o apoiaram para substituir McCarthy.

