Trump: ‘Trech cancelou se o Hamas não libertar reféns’

Donald Trump disse que o incêndio entre Israel e Hamas deve ser cancelado se o Hamas não libertar todos os reféns restantes que mantêm em Gaza em Gaza no sábado. “Estou falando por mim mesmo, Israel pode ignorá -lo”, acrescentou, alertando que “Hell lançou” se os reféns restantes não forem lançados.

As ameaças do presidente dos EUA sobre a libertação de reféns não fazem nada além de “complicar coisas”: o Hamas disse hoje. Ontem, Trump chamou a ameaça do Hamas de adiar a libertação dos reféns e prometeu “Real Hell” se não for lançado. “Trump deve lembrar que há um acordo que deve ser respeitado por ambas as partes e que é a única maneira de devolver os prisioneiros (reféns)”, disse a AFP um alto grupo de Abu Zuhri. “A linguagem da ameaça não tem valor e complica as coisas”, acrescentou.

Agência ANSA Agência ANSA Hamas bloqueia a publicação dos sequestrados, a ameaça de Trump – Oriente Médio – ANSA.it “Vai ser um inferno”. Então faz com que os cortes ajudem na Jordânia e no Egito (ANSA)

