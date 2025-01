Trump, uma enxurrada de decretos: tropas na fronteira com o México. Apenas dois gêneros

Uma enxurrada de cem ordens executivas para criar uma nova América, principalmente na luta contra a imigração. A repressão aos migrantes começa imediatamente e inclui, além do envio de tropas para a fronteira mexicana, a revogação do Ius soli. Para relançar os EUA, pelo menos de acordo com a sua visão, Donald Trump também está a cancelar o mandato dos carros eléctricos e a comprometer-se a retirar novamente Washington do acordo climático de Paris. Entre os decretos também está prevista a prorrogação da proibição do TikTok, prometida às vésperas da posse.

Vídeo Trump: “Começa a Era de Ouro, o declínio da América acabou”

* IMIGRAÇÃO – “Estou deportando milhões e milhões de imigrantes ilegais”, disse o presidente em seu discurso inaugural ao anunciar a declaração do estado de emergência na fronteira com o México e o envio de militares. Os primeiros decretos assinados vão exatamente nessa direção e incluem a retomada da política de “Permanecer no México”, bem como o início de procedimentos para mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Trump também iniciou o processo de declarar os cartéis de drogas como “organizações terroristas estrangeiras” e de abolir o Ius soli, uma das pedras angulares da democracia americana. Entre as prioridades está também a retomada da construção do muro com o México.

* ENERGIA E CLIMA – Falando em “ouro negro fluindo sob os nossos pés”, Trump declarou uma emergência energética nacional para levar a cabo o “exercício” – uma expansão da perfuração – que ele prometeu durante a campanha. O presidente também quer acabar com o mandato dos carros elétricos que Joe Biden deseja, as cotas estabelecidas pelo ex-presidente para impulsionar a transição verde. “As ações energéticas darão aos consumidores a opção de escolher os seus veículos, máquinas de lavar roupa e louça”, explicou a Casa Branca, garantindo que as novas medidas energéticas reduzirão o custo de vida e ajudarão a reduzir a inflação. Para ajudar os americanos, Trump também pretende retirar novamente os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, considerado um fardo para as empresas americanas.

* IMPOSTOS E TARIFAS – “Em vez de tributar os nossos cidadãos, imporemos tarifas a países estrangeiros para enriquecer os nossos concidadãos”, disse Trump aos americanos. No entanto, as tarifas não chegarão imediatamente. Na verdade, Trump pediu primeiro às agências federais que estudassem e investigassem as práticas comerciais e as relações comerciais dos Estados Unidos com a China e outros países vizinhos. Só mais tarde ele anunciará a sua política comercial America First. “A América não estará mais em dívida com organizações internacionais que punem as empresas americanas pelas suas políticas fiscais”, observou a Casa Branca.

Vídeo No dia da posse, Trump: ‘Plantaremos nossa bandeira em Marte’

* SOMENTE DOIS SEXOS – Entre as primeiras disposições que Trump assinou está aquela que orienta o governo federal a reconhecer apenas dois gêneros. “Estabelecerá homens e mulheres como realidades biológicas e protegerá as mulheres da ideologia de género extrema”, afirmou a Casa Branca.

* DIVERSIDADE, IGUALDADE E INCLUSÃO – Trump congelou “a contratação de burocratas, exceto em áreas consideradas essenciais, para acabar com o ataque de ativistas desnecessários e excessivamente pagos do DEI (Diversidade, Equidade, Inclusão) que enchem as agências federais”, assegurou. A Casa Branca, citando quotas de mulheres e minorias que as empresas e agências governamentais são incentivadas a contratar para promover uma maior inclusão e criar um ambiente operacional que reflita a diversidade da América. Nesta direção, Trump está a tentar fornecer aos americanos o “melhor serviço” que eles merecem, acrescentou a Casa Branca. O presidente também pretende assinar o retorno aos cargos dos servidores federais, dos quais apenas 6% retornaram às suas mesas pós-Covid.

Reprodução reservada © Copyright ANSA