Trump usará o ‘nevoeiro de guerra’ para coletar, ou será perdido nele?

Vinte -três dias após a segunda administração do presidente Trump, uma coisa ficou clara. Ele está usando o “nevoeiro de guerra” para mascarar suas intenções, tanto em assuntos nacionais quanto estrangeiros.

Citando Carl von Clausewitz, a doutrina do Exército dos EUA.névoa“É uma realidade inevitável do campo de batalha moderno. Trump está implantando -o, metaforicamente falando, como parte de sua diplomacia para reafirmar os Estados Unidos no cenário global.

O nevoeiro é criado quando “atrito, oportunidade e incerteza” são combinados. Quando o fazem, torna -se difícil para o “comandante (s) permanecer receptivo, versátil e adaptável em tempo real para criar e aproveitar as oportunidades e reduzir as vulnerabilidades”.

O “atrito”, no mundo de Trump, é criado promovendo o caos diplomático e a implantação da retórica bombástica. Para entender sua política externa, devemos visualizar o nevoeiro de guerra de Trump e começar a decifrar seus estados finais desejados na Europa, Oriente Médio e Indo-Pacífico.

A névoa de Trump tem sido rápida e furiosa na criação. Inclui jacts repetidos sobre como fazer do Canadá o 51º estadoAmeaças para o Panamá no Controle chinês de instalações portuárias ao redor do Canal do Panamá e demandas controversas para comprar Terra verde da Dinamarca.

Também pode ser encontrado em Trump “Cenoura e grude“Foco em relação ao presidente russo Vladimir Putin. Também em seu especialmente “bastão” Abordagem de liderança do Hamas, especialmente sua ameaça recente de que “All Hell será lançado” se o grupo terrorista não lançar seus reféns restantes para o meio -dia deste sábado.

Criar outra camada de neblina é a tendência de Trump de ver o mundo primeiro através de lentes econômicas e depois depois através dos militares.

Para reduzir a imigração ilegal e o tráfego de fentanil, Trump ameaçou com tarifas comerciais contra o México e o Canadá. Presidente mexicano Claudia Sheinbaum e primeiro -ministro canadense Justin Trudeaurendeu rapidamente,Receba tempo fazendo concessões de Trump.

Trump também exige que a Ucrânia pague seu próprio caminho em troca de apoio militar contínuo dos EUA. O secretário do Tesouro, Scott Besent, eraenviadoPara Kyiv para negociar um $500 bilhõesOs minerais de terras raras lidam com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

A assertividade do presidente é um desvio acentuado do método reacionário do ex -presidente Biden para lidar com crises estrangeiras. Enquanto Biden estava sempre perseguindo a agenda global promovida pelo Putin e pelo presidente chinês Xi Jinping, Trump está determinado a impulsionar a agenda.

A Europa está lutando para entender essa nova realidade acelerada que emana de Washington. A liderança dos Estados Unidos retornou, mas tem um preço. A Casa Branca pretende sair do papel de “Guardião do meu irmão” e fazer uma transição mais para o que Richard Haas descreveu como “O xerife relutante“Trump exige que aliados e parceiros regionais coloquem um pouco de pele no jogo.

Bruxelas, como a Ucrânia, terá que começar a pagar mais do que seu próprio caminho. Trump já deixou isso claro antes de reennciar a Casa Branca dizendo aos Estados membros da OTAN que deseja que 5 % do PIB passasse na defesa da Europa.

Essa demanda será martelada repetidamente nesta semana. O recém -confirmado secretário de Estado Pete Hegseth começou a entregá -lo na quarta -feira a seus colegas ministros da defesa durante a reunião do grupo de contato com defesa da OTAN na Ucrânia em Bruxelas.

Hegseth também informou seus colegasO fato de os Estados Unidos acreditarem que um retorno às fronteiras antes de 2014 da Ucrânia é “irrealista”. Trump, acrescentou, não apóia a Ucrânia para se tornar um membro da OTAN como um estado final.

O Secretário de Defesa também alertou o grupo de contato que os Estados Unidos não consideram mais a Europa como sua “abordagem principal”, dadas as ameaças no Indo-Pacífico, e ele “descartou qualquer implantação dos EUA na Ucrânia ou que cobre as forças de manutenção de Paz lá com o artigo 5 garante.

Vice -presidente JD Vance é provávelReiterar esses pontos na Conferência de Segurança de Munique. O tenente aposentado do exército dos EUAecoEnquanto compartilham com os líderes europeus do Plano de Paz proposto por Trump para acabar com a guerra na Ucrânia.

No entanto, as garantias de segurança são fundamentais para levar a Ucrânia à mesa de negociações. Após as falhas doMemorando de BudapesteeMinsk I e IIAcontece que Putin invadiu a Ucrânia em 2014 e novamente em 2022, é improvável que Zelensky aceite um pouco menos que um contrato de segurança dos EUA ou da OTAN, especialmente em troca de US $ 500 bilhões em minerais terrestres raros ucranianos.

ComoZelensky disse a ele sem rodeiosShaun Walker, do The Guardian, “garantias de segurança sem os Estados Unidos não são garantias reais de segurança”.

Se a aparente mudança de política autodestrutiva de Trump estiver localizada, Putin, sem dúvida, ficará satisfeito. Trump, na verdade, garantiria uma vitória russa na mesa de negociações que os exércitos de Putin não conseguiram vencer no campo de batalha.

Isso seria mal aconselhado, já que o próprio Trump seria estrategicamente perdido em uma densa névoa de sua própria criação. Mas na noite de quarta -feira, havia sinais de que eles se tornaram realidade. Trump anunciou em uma publicação social da verdade que havia falado com Putin e concordou em iniciar negociações de paz. Em particular, Steve Witkoff agora parece ter eclipsado Kellogg como o principal enviado de Trump.

O Oriente Médio é igualmente enevoado. Muitos dos comentários de Trump sobre Gaza, incluindo os fatos contra a JordâniaRei Abdullah IINa terça -feira, na Casa Branca, provavelmente pretenderei fazer com que os parceiros árabes de Washington participem ativamente da resolução da crise dos refugiados palestinos e encerram o apoio direto e indireto do Hamas.

E por enquanto, Trump tem sido notavelmente calmo sobre a China, apesar de impor10 % de tarifasEm uma variedade de produtos chineses. Pequim rapidamente correspondeu.

Na semana passada, Trump se reuniu com o primeiro -ministro japonês Shigeru Ihiba na Casa Branca. Embora tranquilizador Japão De seu compromisso de proteger Tóquio nos termos do artigo 5 do Acordo de Segurança dos Estados Unidos do Japão, incluindo as Ilhas Senkaku no Mar da Ásia Oriental, Trump ficou em grande parte em silêncio sobre a China.

A linguagem enlatada estava presente, incluindo “paz através da força” e “agressão econômica chinesa”. No entanto, novas iniciativas militares não foram anunciadas, nem o Japão produziu para encerrar o artigo 9 de sua Constituição, que proíbe uma força militar ofensiva.

Surpreendentemente,Trump parece hesitanteAtacar o programa de armas nucleares do Irã, apesar de reimplementar sua pressão máxima contra a política de Teerã. Mais neblina? Talvez.

Trump acabou de aprovar Israel recebendo o Bombas de 2.000 libras Que Biden suspendeu. Seria necessário atacar as instalações de enriquecimento nuclear de Teerã profundamente no subsolo em Natanz e em outras partes do Irã. Relatórios também sugerem que os Estados Unidos lançarão 11 toneladas para Israel Explosão aérea de município maciçoMais conhecido como a “mãe de todas as bombas” ou simplesmente “moab”.

Vale ressaltar, no entanto, que o nevoeiro de guerra trabalha em ambas as direções. Pode enganar e pode cobrir a intenção. Somente o tempo dirá se o nevoeiro de Trump avança ou impede os objetivos de segurança nacional de Washington. Isso é especialmente verdadeiro, pois a China permanece na ancestralidade, o Irã se aproxima do intervalo nuclear e a guerra na Ucrânia continua, não diminui.

Mark TothEscreva sobre segurança nacional e política estrangeira. Col. (ret.)Jonathan DulceEle serviu 30 anos como oficial de inteligência do Exército.

