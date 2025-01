Trump visitará Carolina do Norte, Califórnia e Nevada

O presidente Trump viajará para a Carolina do Norte, Califórnia e Nevada esta semana, nas primeiras viagens de sua presidência, disse ele aos repórteres na terça-feira.

O presidente disse que viajará na sexta-feira para a Carolina do Norte, que, segundo ele, “foi abandonada pelos democratas”. O furacão Helene atingiu o estado de Tar Heel em setembro e Trump criticou a resposta federal e local à tempestade.

O governador democrata Roy Cooper (Carolina do Norte) foi substituto da campanha de 2024 do ex-vice-presidente Harris. Trump venceu o estado com pouco menos de 51% dos votos.

Depois da Carolina do Norte, Trump viajará para Los Angeles, que continua a combater incêndios florestais mortais.

Trump apresentou a ideia de incluir a ajuda federal a Los Angeles como parte de um enorme pacote de reconciliação e, na terça-feira, disse que as conversas com os líderes republicanos sobre como implementar a sua agenda foram “simplificadas por Los Angeles, porque vão precisar muito dinheiro.” ”.

Além disso, Trump disse que viajará para Nevada após sua visita a Los Angeles.

Trump venceu Nevada por mais de 50% dos votos, virando um estado-chave que o ex-presidente Biden venceu em 2020.

“Na verdade, irei a Nevada para agradecer a votação, porque vencemos em Nevada por esmagadora maioria e essa geralmente é uma votação democrata”, disse o presidente sobre a viagem.

Além disso, Trump disse que está a considerar uma visita ao Médio Oriente. O presidente ainda não informou qual será sua primeira viagem internacional.

Antes de sua visita à Califórnia, Trump criticou particularmente o governador Gavin Newsom (D) desde o início dos incêndios florestais na área de Los Angeles. Newsom disse esta semana que está ansioso pela visita de Trump e disse que está “pronto para trabalhar” com sua administração.

