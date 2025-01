Trump: ‘Vou lhe dar um briefing sobre drones cerca de um dia após o início da administração’

O presidente eleito Trump promete fornecer transparência ao público sobre o recente aumento de avistamentos misteriosos de drones, sugerindo que a informação estaria disponível “cerca de um dia” após o seu segundo mandato.

“Vou dar-lhes um briefing sobre drones no primeiro dia de governo”, disse Trump em uma sala de governadores republicanos em seu resort em Mar-a-Lago, na tarde de quinta-feira. “Porque acho ridículo que eles não contem o que está acontecendo com os drones.”

O governador Glenn Youngkin (R-Va.) Também observou sua frustração com a falta de clareza do governo federal sobre sobrevoos frequentes de drones.

“Somos o lar da maior base naval do mundo e de Quantico, abrigamos muitas das equipes de caça e temos uma enorme infraestrutura de segurança nacional”, disse Youngkin aos repórteres.

“E agora, durante dois anos consecutivos, tivemos incursões de drones em espaço aéreo seguro e ainda não sabemos porquê”, disse ele. “Acho que isso é absolutamente inaceitável.”

O governador da Louisiana, Jeff Landry (R), também destacou a atividade de drones sobre os reatores nucleares do estado, que, segundo ele, poderia abrir o potencial para espionagem e terrorismo.

“Levamos isso à atenção da FAA (Administração Federal de Aviação) e temos pedido a eles que dêem a esses estados a capacidade de mitigar esses drones e isso está nas mesas de alguns burocratas e isso é real”, disse Landry na quinta-feira.

O governador do Wyoming, Mark Gordon (R), também compartilhou sua decepção com a falta de conhecimento sobre as origens dos drones.

As idas e vindas ocorrem depois que relatos de avistamentos de drones em Nova York e Nova Jersey dispararam no final do ano passado. Funcionários da Casa Branca e do Departamento de Defesa ofereceram poucas informações, mas disseram que não há razão para acreditar que representem uma ameaça à segurança nacional ou que sejam operados por entidades estrangeiras.

As autoridades sugeriram que os avistamentos incluem uma combinação de drones “legais”, outras aeronaves e estrelas.

Trump respondeu aos avistamentos, apelando ao abate dos drones e argumentando que a administração Biden só queria manter o público “em suspense”.

“Avistamentos misteriosos de drones em todo o país. Isso pode realmente estar acontecendo sem que nosso governo saiba? Acho que não!”, escreveu ele no Truth Social em meados de dezembro. “Avise o público, e agora. Caso contrário, (atire neles)!!!”

No entanto, abater o avião pode representar um risco à segurança, segundo especialistas.

