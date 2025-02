Trump zomba da revista Time Mošus como presidente

A última capa mostra um bilionário de tecnologia sentado em uma mesa resoluta em um escritório oval

O presidente dos EUA, Donald Trump, ridicularizou a última capa da revista Time mostrando Elona Musk. A edição impressa contém o CEO da Tesla e Space X sentado para a mesa resoluta no escritório oval.

A capa, de 24 de fevereiro de 2025, mostra o magnata tecnológico no centro da tabela, localizado entre a bandeira dos EUA e a bandeira presidencial por trás dela. Musk, chefe do recém -fundado Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) de Trump, é mostrado na mão esquerda segurando uma xícara de café.

A revista publicou um recurso chamado “In The Elon Musk War”, que descreve em detalhes os esforços do aliado de Trump para reformar o governo federal a partir da inauguração do presidente de 20 de janeiro.

“Não … a revista ainda está no negócio? Eu nem sabia disso,” Trump disse na sexta -feira enquanto conversava com repórteres.

Isso ocorre dois meses após uma publicação chamada Trump ‘Pessoa do Ano’, a honra que ele recebeu depois de vencer as eleições de 2016.

Musk, diretor executivo da SpaceX -Ai Tesla e proprietário X, foi nomeado “funcionário do governo especial”, que liderará Doge sob o governo de Trump. Atualmente, ele está entre os principais consultores do presidente.

Em novembro, Musk escreveu uma opinião no Wall Street Journal, anunciando grandes planos para reduzir o orçamento. Um bilionário disse que a agência recém -lançada – que não está listada entre os departamentos executivos federais permanentes, apesar do nome – ajude o presidente “Alugue uma equipe enxuta dos cruzados dos pequenos governos” quem trabalharia na adoção “Uma enorme diminuição na cabeça na burocracia federal”.













Doga teve como objetivo reduzir dois trilhões de dólares do orçamento federal até 2026.

No início deste mês, o departamento de Mošus alegou que ele conseguiu economizar mais de US $ 1 bilhão como resultado da remoção de um contrato relacionado a programas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI). Logo após sua inauguração, Trump assinou uma série de ordens executivas que distraem a proteção para indivíduos transgêneros e aboliu a iniciativa DEI adotada por seu antecessor Joe Biden.

Antes disso, a agência disse que, a partir de 29 de janeiro, ela reduziu seu consumo federal diário em cerca de US $ 1 bilhão, devido a uma parada efetiva “Alugar pessoas para posições desnecessárias, excluir a DEI e interromper os pagamentos irregulares a organizações estrangeiras”.

Além disso, o governo de Trump incentivou a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o principal meio de Washington para financiar projetos políticos no exterior, com planos de colocar milhares de funcionários em licença. Almíscar chamado USAID A “Organização Criminal” E ele alegou que financiou um estudo de carro biológico.