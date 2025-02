“Os laços entre os EUA e Israel são indestrutíveis”. Donald Trump disse isso em uma conferência de imprensa com Benjamin Netanyahu e enfatizou que nos últimos dois anos “os relacionamentos foram testados”. “Mas comigo e você estará mais forte do que nunca”, acrescentou. “Os Estados Unidos assumirão o controle de Gaza, um controle de longo prazo que trará estabilidade para o Oriente Médio, Gaza será rivada no Oriente Médio”, disse Trump. “Os palestinos têm que deixar Gaza e morar em outros países, Gaza é Um símbolo de morte e destruição por décadas, os palestinos querem retornar porque não têm alternativas ”. “Estamos lutando com nossos inimigos a partir de 7 de outubro e mudando a face do Oriente Médio. Destruímos o Hamas, dizimamos o Hezbollah ”, então dissemos o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyhau. “Israel nunca foi tão forte, mas para garantir que tenhamos que terminar nosso futuro”, concluiu que “Israel terminaria a guerra que a vence. A vitória de Israel será a vitória da América ”. No final, Netanyahu disse: “A paz entre Israel e a Arábia Saudita não é apenas viável, mas estará lá”. A resposta de Ryad foi imediata: “Não haverá normalização das relações com Israel sem criar um estado palestino independente”.

“A declaração de Trump de seu desejo de controlar Gaza é ridícula e absurda, e qualquer idéia desse tipo pode acender a região”. O próprio Reuters Abu Zuhri, um Hamas oficial, disse à Reuters. Assim, o Hamas respondeu à declaração de Trump para querer que os Estados Unidos “assumam o controle” de Gaza para reconstruí -lo depois de ser destruído nos últimos 15 meses da guerra.

A Conferência Internacional do Oriente Médio em Nova York será realizada em junho próximo. Embaixador palestino em Moscou, Abdel Hafez Nofal, disse Tass. “Geralmente, é necessário fazer algo não apenas para parar a guerra, mas também para parar a guerra em geral. “Ele acrescentou um diplomata.

“Os Estados Unidos assumirão o controle de Gaza”. Depois de se encontrar com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu no estudo oval, Donald Trump deu um passo da segunda fase e anunciou um plano para um cinturão que fornece a administração da terra no “horizonte longo”, com a possibilidade de que o deslocamento dos palestinos nunca retornarão ao seu país hoje “um símbolo de morte e destruição por décadas”. O amigo de Bibi agradeceu ao presidente dos EUA e o chamou de “melhor amigo” de Israel e o reconheceu que ele era crucial em alcançar um cessar -fogo em Gaza e alegando que seu plano de “mudar sua história”. A reunião entre Trump e Netanyahu, a primeira com um líder estrangeiro no segundo mandato do comandante -chefe, foi avaliar a segunda fase do fim do calendário em relação ao fim definitivo da hostilidade, mas, mas, mas Donald descreveu o roteiro por um período mais longo. “Os Estados Unidos assumirão o controle de Gaza e cuidarão da recuperação da instalação e da reconstrução”. Verificando Washington no cinturão, “a longo prazo” que para o presidente dos EUA “trará estabilidade ao Oriente Médio” e tem o apoio de outros líderes nessa área. No território palestino. . E em Gaza “pessoas no mundo, também palestinas. Será o Rivière do Oriente Médio ”, disse ele ao cinto visitando. “Vou visitar Israel, a quem eu amo, visitar Gaza, visitar a Arábia Saudita e visitar outros lugares do Oriente Médio”, para Netanyah, “o projeto Trump para Gaza poderia mudar a história”. O primeiro -ministro israelense reuniu um bilhão de novas armas de um aliado americano, um plano muito difícil contra o Irã, deixando o Conselho da ONU para os direitos humanos, que o mestre chamou de “anti -semita” e definitiva interrupção de fundos sobre a UNWRA. Na diretiva contra Teerã, o presidente explicou que “ele é muito difícil” e disse que até tinha a ordem “destruir” o regime de Teheránský se fosse matá -lo. Bibi garantiu a Donald que a normalização dos relacionamentos de Riad seria feita. “A paz entre Israel e a Arábia Saudita não é apenas viável, mas será, mas será”, disse o primeiro -ministro israelense. O Hamas não gostou da declaração do comandante -chefe no Oriente Médio, e o funcionário alto os colocou como uma “receita para criar caos”. “Nós os consideramos uma receita para criar caos e tensão na região. Nosso pessoal na faixa de Gaza não permitirá que esses planos sejam aprovados. ”Disse Abu Zuhri em comunicado mencionado pelos tempos de Israel.

