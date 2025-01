Trust doa o caminhão de doação de sangue para o Hospital Público em Mayiladuthurai

Funcionários do Sri Chandrasekhara Trust e do Hospital do Distrito do Distrito do Governo foram vistos na cerimônia da entrega de um caminhão de doação de sangue móvel para as instalações de assistência médica em Mayiladuthurai. | Crédito da foto: arranjo especial

Sri Chandrasekhara Trust, com sede na vila de Kozhaiyur, no distrito de Nagapattinam, doou um caminhão de doação de sangue móvel ao hospital distrital do governo do distrito do governo para apoiar as necessidades de cuidados médicos da comunidade e seus arredores de Mayiladuthurai.

O caminhão foi entregue ao hospital por S. Santhanakrishnan, parceiro, PKF Sridhar e Santhanam, contadores públicos, em nome da Sri Chandrasekara Trust e Archean Chemical Industries, para o coletor de Mayiladuthurai AP Mahabharathi para uma função especial em 27 de janeiro.

O caminhão doado pelo Trust foi patrocinado pela PKF Sridhar e Santhanam LLP, contadores fretados e Archean Chemical Industries Ltd., Chennai. O diretor médico do Hospital R. Maruthavanan, ex -MLA P. Kalyanam estava entre os presentes.

O caminhão está equipado com sofás de doação de sangue, monitoramento avançado e armazenamento de coleta de sangue e medidas de segurança para manter os mais altos padrões de higiene, disse um comunicado à imprensa.