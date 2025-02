O ex -representante Tulsi Gabbard, nomeado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será diretor de inteligência nacional, testemunham uma audiência de confirmação do Comitê de Inteligência do Senado no Capitólio em Washington, EUA. Crédito da foto: Reuters

O Hindu-Americano Tulsi Gabbard, a controversa eleição do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para supervisionar as agências de espionagem, foi aprovada por um comitê-chave do Senado para o Diretor de Inteligência Nacional (DNI) em um voto privado , Eles atacam o caminho para um voto mais amplo da confirmação.

O Comitê Seleto de Inteligência do Senado, liderado pelos republicanos, aprovou a indicação da Sra. Gabbard em um voto de 9-8 comitê fechado, ao longo das linhas do partido. Espera -se que o Senado completo vote sobre sua confirmação e na próxima semana, informou o Washington Post.

A Sra. Gabbard, 43, ex -congressista democrata do Havaí, enfrentou o ceticismo bipartidário sobre sua adequação de supervisionar as agências de espionagem.

“O Comitê de Inteligência acaba de votar na nomeação de Tulsi Gabbard como diretor de inteligência nacional favoravelmente ao Senado dos Estados Unidos”, disse o presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Tom Cotton, para jornalistas na terça -feira (4 de fevereiro de 2025) após a votação da porta fechada.

“Esperamos que a confirmação dela e o trabalho com ela mantenham os Estados Unidos em segurança”, disse a colina.

A votação ocorreu apenas algumas horas depois que o senador Todd Young, uma votação importante do balanço republicano, anunciou que o apoiaria.

Gabbard disse que outra grande vitória na segunda-feira (3 de fevereiro de 2025), quando a senadora Susan Collins (R-Maine) disse que a apoiaria na votação do comitê.

A congressista de quatro períodos, a candidata presidencial de 2020 e o melhor autor do NYT, Sra. Gabbard, é um veterano com três implantações em áreas de guerra no Oriente Médio e na África. Recentemente, ele passou de ser democrata a um membro republicano.

Em outubro de 2022, ele anunciou que estava indo para o Partido Democrata e se tornou independente.

Em 26 de agosto de 2024, a Sra. Gabbard apoiou formalmente Trump por um segundo mandato e logo depois que ela começou a servir como co -presidente de sua equipe de transição.

Em 22 de outubro de 2024, ele ingressou no Partido Republicano devido à liderança do presidente eleito da Sra. Trump e como ela conseguiu transformar o Partido Republicano, trazendo de volta ao Partido Popular e ao Partido de La Paz.

Desde o momento em que Trump anunciou à Sra. Gabbard como seu candidato para ser DNI, surgiram as perguntas sobre suas opiniões e declarações anteriores.

Isso inclui sua reunião de 2017 com o então presidente sírio Bashir al-Assad, que ocorreu quando ele foi acusado de usar armas químicas em seu próprio povo, bem como sua posição na Rússia, dados vários comentários que ele fez sobre a guerra com a Ucrânia que foi considerada considerada simpatia por Moscou e ecoou na televisão estatal russa.

De acordo com a lei dos Estados Unidos, todos os cargos de classificação do gabinete e vários outros cargos de administração superior devem ser confirmados pelo Senado dos Estados Unidos. Começa com um público de confirmação de seus respectivos comitês senatoriais.