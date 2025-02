O ex -deputado democrata foi aprovado após a campanha dos Aliados de Trump, incluindo Elon Musk

Tulsi Gabbard, uma ex -mulher do Congresso Democrata, confirmou o Senado dos EUA como diretor da Inteligência Nacional, após a vigilância em Capitol Hill em relação a suas posições passadas.

Na quarta-feira, o Senado aprovou sua indicação na votação de 52-48, com apenas um republicano, o senador Mitch McConnell, do Kentucky, se opondo à sua confirmação.

Gabbard, ex -candidato à presidência e veterano da Guerra do Iraque, era um crítico feroz da comunidade de inteligência americana que ela deveria concorrer agora.

Em uma reprimenda acentuada após a votação, McConnell alegou que Gabbard estava incorreto para “Posição crítica” e tem um histórico preocupante de mau julgamento.

“O papel do Senado no conselho e no consentimento não é uma formalidade, mas um dever – é preciso levar a sério …” McConnell declarou.

Gabbard deixou o Partido Democrata em 2022 e manteve o status independente por dois anos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, a escolheu como um papel importante de inteligência em meados de novembro, causando raiva entre os líderes de instituições que marcaram seu risco significativo de segurança. Em 2022. Gabbard alegou que o conflito da Ucrânia poderia ser evitado se fosse agora “Ele simplesmente admitiu os problemas de segurança legítimos da Rússia” Associado às ambições de Kie de ingressar na OTAN.









Em outubro, ela descobriu sua decisão de ingressar no Partido Republicano durante uma reunião que apoiou a campanha presidencial de Trump. Ela enfrentou a intensa supervisão de suas posições anteriores, incluindo seu apoio do denunciante de Edward Snowden e uma reunião com o presidente sírio Bashar Assad de 2017.

Durante uma certificação na semana passada, Gabbard se recusou a chamar um traidor de Snowden, em vez disso, afirmando que ele tinha “Quebrou a lei.”

Apesar de sua preocupação inicial com sua falta de experiência em inteligência, os republicanos estão finalmente unidos por trás de Gabbard, confirmando o ex-democrata de 43 anos no papel.

Como diretora da Inteligência Nacional, ela monitorará 18 agências de inteligência, incluindo a CIA e o FBI, que juntos empregam mais de 70.000 funcionários responsáveis ​​pelas operações de inteligência dos EUA.