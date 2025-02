A ex -mulher do Congresso Democrata, Tulsi Gabbard, garantiu a aprovação importante do Comitê de Inteligência para se tornar o próximo diretor dos EUA da Inteligência Nacional. O Comitê votou 9-8 nas partes na terça-feira para melhorar sua indicação em todo o Senado, preparando um cenário para a votação final de confirmação.

Gabbard, uma veterana militar e candidata ao Presidente 2020, enfrentou uma supervisão significativa sobre seus cargos passados, incluindo seu apoio pelo denunciante Edward Snowden e sua reunião com o então presidente sírio Bashar Assad. Durante um certificado de certificado na semana passada, Gabbard se recusou a marcar um traidor de Snowden, em vez disso, afirmando que ele estava “Quebrou a lei.”

A senadora da Republika Susan Collins, do Maine, uma votação importante no balanço, anunciou seu apoio a Gabbard na segunda -feira, citando sua visão conjunta de reduzir o tamanho do diretor nacional de inteligência e retornar ao papel de coordenação original. A aprovação de Collins, juntamente com o apoio do senador James Lankford e Todd Young, provou ser mais importante para fornecer a aprovação do comitê.













O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou seu desejo de Gabbard assumir um grande papel de inteligência em meados de novembro, causando raiva entre os líderes fundadores que marcaram sua seleção riscos de segurança significativos.

Em 2022. Gabbard alegou que o conflito da Ucrânia poderia ser evitado se fosse agora “Ele simplesmente admitiu os problemas de segurança legítimos da Rússia” Associado às ambições de Kie de ingressar na OTAN.

Ela deixou o Partido Democrata em 2022 e ocupou status independente por dois anos. Em outubro, ela descobriu sua decisão de se juntar ao Partido Republicano durante uma reunião que apoiou a campanha presidencial de Trump.