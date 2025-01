Turnê da Índia na Austrália: Índia fora da final do Campeonato Mundial de Testes após ser derrotada no quinto Teste em Sydney

A equipe indiana é vista no dia 3 do quinto teste contra a Austrália, em Sydney, em 5 de janeiro de 2025. A Índia está fora da final do Campeonato Mundial de Testes e também perdeu o Troféu Border-Gavaskar para a Austrália. A Austrália entrou em sua segunda final do WTC. | Crédito da foto: Getty Images

A Austrália derrotou a Índia por seis postigos no domingo (5 de janeiro de 2025). Com esta vitória, a seleção australiana reconquistou o Troféu Border-Gavaskar após um hiato de 10 anos.

Com este 1-3, a Índia está fora da final do Campeonato Mundial de Testes. A Índia foi o único time a disputar as duas últimas finais do WTC. A Índia perdeu as duas finais contra a Nova Zelândia e a Austrália, respectivamente.

A Índia começou a última série com força, com uma vitória impressionante em Perth, mas a Austrália se recuperou fortemente para empatar a série em Adelaide. A Austrália obteve uma vantagem de 2 a 1 no quarto teste em Melbourne e derrotou a Índia no teste final.

Esta vitória também permitiu à Austrália entrar na segunda final consecutiva do Campeonato Mundial de Testes, a ser disputada no Lords em junho. Eles enfrentarão a África do Sul.