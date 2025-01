Tushar Giri Nath ordena que autoridades ajam contra construções não autorizadas

O comissário-chefe do Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), Tushar Giri Nath, instruiu as autoridades a tomarem medidas severas contra construções não autorizadas na Zona Leste, incluindo o fechamento de tais edifícios.

Durante a sua visita zonal hoje na Zona Leste, os residentes expressaram a sua preocupação com as construções não autorizadas e solicitaram ações legais para impedir tais violações.

Respondendo às reclamações públicas, o Sr. Giri Nath instruiu as autoridades a identificarem estruturas que violassem os planos aprovados e a selar edifícios cujos apelos tivessem sido rejeitados pelas autoridades superiores. Ele ainda os instruiu a enviar avisos à Bescom para desconectar as conexões elétricas desses edifícios.

Mercado de Cox Town e gerenciamento de resíduos

Giri Nath também abordou as preocupações sobre a abertura do Cox Town Market e a alocação de lojas, e orientou as autoridades a tomarem medidas dentro de uma semana. Ele enfatizou as penalidades para o despejo repetido de resíduos em pontos negros e instou os xerifes a monitorar e multar os infratores.

Durante a visita, foram recebidas cerca de 50 reclamações da população. A maioria das reclamações da sessão anterior foi resolvida e os funcionários foram solicitados a resolver novas reclamações dentro do prazo estipulado. O Sr. Giri Nath assegurou aos residentes que todas as reclamações seriam tratadas prontamente e enfatizou o compromisso do BBMP em resolver eficazmente as questões públicas.