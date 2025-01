Ty Cobb critica Cannon por bloquear a divulgação do relatório do Departamento de Justiça: ‘Ela é a ferramenta dele’

Ty Cobb critica Cannon por bloquear a divulgação do relatório do Departamento...

O ex-conselheiro da Casa Branca Ty Cobb, que serviu na primeira administração do presidente eleito Trump, criticou duramente a juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, por bloquear temporariamente o Departamento de Justiça de divulgar o relatório do procurador especial Jack Smith sobre os dois processos contra Trump.

Numa entrevista ao programa “Erin Burnett OutFront” da CNN, o apresentador observou que Trump, na sua conferência de imprensa de terça-feira, elogiou Cannon como um juiz “brilhante” cinco vezes diferentes.

Quando solicitado a opinar sobre a coletiva de imprensa e o uso do termo “brilhante” por Trump para descrever Cannon, Cobb, usando um jogo de palavras, disse: “Bem, na medida em que ela é brilhante, ela está brilhando. E a única razão pela qual ela brilha é porque ela é sua ferramenta e ele a lapida religiosamente.”

“Ele obtém os resultados que precisa com isso”, acrescentou ela.

A decisão de Cannon ocorre depois que os dois co-réus de Trump no caso de documentos de Mar-a-Lago lhe pediram para proibir a publicação de ambas as seções do relatório de Smith, incluindo aquela que trata do caso de interferência na eleição de Trump.

A extensão da jurisdição de Cannon sobre o caso não é clara, já que uma decisão anterior rejeitando seu caso foi apelada para o Tribunal de Apelações do 11º Circuito. Esse tribunal ordenou uma resposta antes das 10h de quarta-feira.

Cobb disse acreditar que o cronograma sugere que o tribunal “pode estar preparado para mitigar rapidamente a mancha que ela é e a mancha que ela criou novamente para o judiciário por causa disso”.

Cannon foi repetidamente criticada pela forma como lidou com o caso Trump, decidindo a favor do presidente em várias moções que os observadores jurídicos descreveram como improváveis.

O tribunal de recurso também anulou anteriormente decisões de Cannon, incluindo uma que nomeou um perito especial para analisar documentos recolhidos na casa de Trump em busca de materiais potencialmente protegidos por privilégio executivo, bloqueando a sua divulgação aos investigadores.

Cobb disse que espera que o tribunal de apelações anule a decisão de Cannon mais uma vez.

“O 11º Circuito, como sabemos, há mais de dois anos, teve que repreendê-la extensivamente pelas regras e soluções que ela criou do nada para ele após a busca em Mar-a-Lago, e deixou claro que, já Você sabe, ela estava fora dos limites e ele a rejeitou”, disse Cobb. “Suspeito que eles farão isso de novo rapidamente.”

