A Europa será consultada, mas não ficará na mesa de negociações de paz na Ucrânia: as palavras do correspondente americano para Keith Kellogg ucraniano são o vento que congela as salas do Bayerischer em Munique, no final do segundo dia de A conferência sobre conferência de segurança na qual Volodymyr doloria tentativa de aliados europeus, que pedem para finalmente iniciar as “forças armadas da UE”, com exceção do acordo “por trás” em Kiev e na Europa e abrindo concessões quase sensacionais em Moscou para iniciar negociações : Volte ao menos às fronteiras antes da invasão.

De Paris, o presidente francês Emmanuel Macron está tentando complicar o antigo continente e, de acordo com o ministro polonês Sikorský, que anunciou a cúpula, convocou uma reunião para “mostrar unidade e força”. Nesse ponto, no entanto, apenas uma hipótese permanece, as fontes de Elysée especificam. Enquanto isso, a Rússia informou que Lavrov havia conversado com o secretário americano Marco Rubius por telefone. Como uma demonstração da corrida americana a um acordo que corre o risco de enviar europeu e ucraniano na estrada. No início do segundo dia de trabalho, Zelsky repetiu seu mantra, segundo o qual a Ucrânia sem os EUA tem poucas chances de sobrevivência. Mas a Europa também precisa fazer um papel porque “somos honestos: agora não podemos descartar a possibilidade de que os EUA possam dizer à Europa não sobre perguntas que a ameaçam”. Então: “Eu realmente acredito que é hora: as forças armadas da Europa devem ser criadas”, disse o presidente ucraniano. “A Europa precisa de apenas um voto, não uma dúzia de vozes diferentes. Mesmo aqueles que vão regularmente a Mar-A-Lagoes devem fazer parte de uma Europa forte, porque amigos fracos não gostam do presidente Trump. Então, alguns na Europa podem ser frustrados com Bruxelas, mas digamos claramente: se não for Bruxelas, então é Moscou: “É um aviso para o líder ucraniano que continua a expressar confiança na iniciativa dos EUA, mas procura avisar Trump de Trump de Jogo de Putin “Ele tentará obter o presidente dos EUA na Red Square 9. Maio deste ano, não como um líder reconhecido, mas não precisamos dele em seu desempenho. Ele então chamou os aliados europeus “para agir para o seu bem.

Os Estados Unidos não oferecerão garantias de segurança se as garantias da Europa não forem sólidas ”, insistiu que a tabela indique um tópico -chave: para a Administração dos EUA na Europa, na verdade, precisa fazer mais, começando com o investimento em defesa. Os Estados Unidos para um acordo sobre solo raro, ofuscados no último minuto pela decisão do presidente ucraniano: “Não permiti que os ministros assinassem porque, na minha opinião, não está pronto. Ainda não está pronto para proteger nossos interesses “, disse ele, enfatizou que o entendimento bilionário” deve estar associado a garantias de segurança “. Porque, apesar da confiança muito estimada, Kiev tem medo de que o VA possa ser determinado sobre o futuro de seu país durante dois russos americanos.

Nenhuma decisão sobre a Europa sem a Europa ”, a mensagem do líder ucraniano é, em última análise. Você poderia ou não poderia estar à mesa ”, disse o correspondente americano, desligando um otimismo cauteloso à noite, expresso por ministros europeus que, após reuniões com o americano, enfatizaram a abertura e a diferença em comparação com o ataque frontal que começou em Sexta-feira. Obviamente, devemos fazer parte do confronto ”, disse o vice -primeiro -ministro no final do bilateral com o americano. Enquanto isso, em Paris, consideramos uma possível oportunidade de encontrar uma estratégia comum de que, no final da Europa, ofereça uma voz européia no final da guerra.

