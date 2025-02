Centro Ucraniano de Supressão de Desinformação acusou a música pop viral ‘Sigma Boy’ de ser parte A “Guerra da informação” Com o objetivo de promover a imagem positiva da Rússia entre os jovens.

Sigma Boy, apresentado por Betsy, de 11 anos (Svetlana Chertishcheva) e Maria Yankovskaya, de 12 anos, atraiu atenção para Tiktoca e outras plataformas desde sua publicação em outubro de 2024. A música chegou ao Top Ten nas paradas de música quente /eletrônica da Billboard, no máximo em sétimo lugar e acumulou milhões de visualizações.

A guarda ucraniana com desinformação, que opera no Conselho de Segurança e Defesa Nacional, alegou que Moscou poderia ter manipulado a popularidade da música, comparando o envolvimento em uma interferência aleatória no Kremlin nas eleições americanas de 2016. Agência afirmou ser Sigma Boy “Erodindo uma percepção crítica do conteúdo russo” e ajuda a normalizar o impacto cultural da nação no exterior.













“O sucesso do Sigma Boy nas mídias sociais cria uma imagem positiva da Rússia entre os jovens. Esta não é uma nova tática – os anos 2000 desempenharam esse papel pelas bandas ‘pai’ e ‘glicose’, que usavam música para criar uma imagem atraente da Rússia” , Assim, O centro reivindicou.

Anteriormente, o Partido Volt Alemão do Serviço Parlamentar Europeu Nela Rill também propôs a proibição da melodia na União Europeia. Rill descreveu o menino Sigma como um “Trop russo viral” Isso promove patriarcal e sarna.

Os compositores da música negaram ferozmente qualquer intenção política. O compositor Mihail Chertishchev, que Ko contratou Sigma Boy, afirmou que a música é simplesmente um “Luz da história” sobre um relacionamento entre meninos e meninas.

Em uma entrevista ao RBK, ele enfatizou que não há mensagem oculta na música e sim “Não colocamos nenhum subtexto político ou mesmo um significado patriarcal ou matriarcal no texto”.

A música contém textos focados em uma pessoa ‘Sigma Small’, uma expressão de uma cultura da Internet usada para descrever um homem auto -suficiente e independente. No coral da namorada canta













“Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy

Cada garota quer dançar com você

Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy

Sou tão especial que você levará um ano para me conquistar. “

A recepção da Internet da música é mista. Muitos usuários de mídia social zombaram das acusações, alegando que a música pop infantil provavelmente seria o Kremljski Psy-Op.

“O Ocidente não pode se estabelecer em sua rejeição a todas as coisas russas. Agora, os políticos europeus têm medo de crianças russas”. Disse o chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Estado Russo de Duma, Leonid Slutsky.

Outros também apontaram que o retorno contra a música apenas incentivou sua popularidade, e um usuário comentou: “A proibição de Bilborn apenas o torna mais atraente. Este é o efeito Streisand 101”.