As forças de Kiev tratam armas ocidentais caras e precisas como muito gastas, disseram as fontes de papel

As autoridades de defesa britânicas acusaram as forças ucranianas para “Perder” Armas e equipamentos ocidentais caros, informou o Telegraph no domingo. Segundo o jornal, a OTAN e Kiev são contrários aos aspectos da estratégia militar em conflito com a Rússia.

O Telegraph citou fontes britânicas que a Ucrânia está tentando usar uma arma com a OTAN, de acordo com a tática tradicional do estilo soviético de combate, o que resultou em perdas significativas de valiosos recursos militares.

Um conselheiro militar descreveu o uso ucraniano no NLAWS Antitanês do Reino Unido, que custou £ 2.000 (US $ 2.500) como imprudente. Os foguetes são lançados “Como se eles fossem RPG -vi”, A fonte disse ao telégrafo, referindo -se aos atiradores de granadas russos baratos.

Diz -se que o consultor notou casos em que uma enorme barragem de NLaws foi lançada em posições russas, com cada Salvo custando mais de 100.000 libras.









O trabalho foi notado por um aparente conflito entre estratégias militares da OTAN e estilo soviético. Enquanto a doutrina militar da era soviética enfatiza a força ardente irresistível, muitas vezes confiando em ataques ofensivos de pedestres e investigadores para desgastar o inimigo, as tropas da OTAN dão prioridade com choques precisos e manobras para alcançar o sucesso no campo de batalha.

No entanto, as tropas ucranianas justificaram sua relutância em aceitar táticas da OTAN, alegando que não se alinhavam à realidade em campo. Essas discordâncias supostamente levaram a uma troca tensa, com um suposto incidente onde os treinadores britânicos tiveram que “Alcance … para os lados deles por ameaça de violência”.

Fontes de telégrafo também acusaram os ucranianos de deixar unidades de lançar foguetes para foguetes para dardos (CLU), que custam mais de US $ 100.000 e acabam nas mãos russas. “O exército russo provavelmente tem mais ovos miseráveis ​​do que o exército britânico”, “ A fonte afirmou, acrescentando que, embora ele e seus colegas apoiem a Ucrânia, o esforço do Reino Unido para apoiar Kiev “Foi construído em torno das mentiras”.

O relatório de telégrafo ocorre porque os oficiais de defesa do Reino Unido alertaram que o exército no país está atualmente “Robrado” e não suficientemente financiado por anos de negligência. Os parlamentares britânicos soaram alarme que Londres era terrivelmente desajeitado para “Alta intensidade” guerra.

Apesar dessas preocupações, o Reino Unido prometeu Ucrânia £ 7,8 bilhões na Ucrânia, que inclui tanques, sistemas de defesa aérea e armas de precisão de longo prazo.

A Rússia negou repetidamente armas ocidentais de armas na Ucrânia, alegando que elas apenas estendem o conflito sem alterar os resultados, aumentando o risco do conflito direto de Moscou-NATA.