Ucrânia ainda não está em posição forte para negociações de paz: chefe da OTAN

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse na segunda-feira que a Ucrânia ainda não estava numa posição forte para iniciar conversações de paz com a Rússia antes que o presidente eleito Trump tome posse na próxima semana com a promessa de acabar com a guerra.

ruta ele disse às comissões de relações exteriores e de defesa do Parlamento Europeu A esperança era garantir que a Ucrânia tivesse garantias de segurança adequadas para que a Rússia não pudesse atacar novamente, mas expressou dúvidas de que a actual fase da guerra proporcionasse a oportunidade para tal acordo.

“Neste momento, claramente, a Ucrânia não está lá”, disse ele. “Porque neste momento eles não podem negociar a partir de uma posição de força. E temos de fazer mais para garantir, alterando a trajetória do conflito, que eles possam chegar a uma posição de força.”

Rutte disse que as negociações de paz também devem abordar o futuro relacionamento da Ucrânia com a OTAN.

“Mas agora é muito cedo para definir exatamente o que isso significará, algo que também precisamos discutir com a próxima administração dos EUA”, disse ele. “Mas esperemos chegar a esse ponto o mais rápido possível.”

Trump, que tomará posse na próxima segunda-feira, confirmou na semana passada que está a planear uma reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin. O Kremlin disse que estava aberto à possibilidade.

Trump disse durante a sua campanha que acabaria rapidamente com a guerra, mas mais recentemente minimizou as expectativas. Ele disse nas últimas semanas que a Ucrânia é “muito mais complicada” do que a guerra no Médio Oriente e, durante uma conferência de imprensa na semana passada, disse que espera resolver a questão “bem antes de seis meses” do seu segundo mandato.

A administração Biden procurou aumentar a força da Ucrânia enviando armas ao país e suspendendo uma política no final do ano passado que impedia Kiev de disparar mísseis de longo alcance em profundidade no território russo.

Ainda assim, restam vários milhares de milhões de dólares em ajuda de segurança aprovada para a administração Trump potencialmente usar.

A Ucrânia está a combater um exército russo maior ao longo da linha da frente oriental, onde a Rússia está a avançar, particularmente na região de Donetsk.

A Ucrânia também está a perder território na região russa de Kursk, parte da qual as tropas ucranianas ocuparam em Agosto.

Rutte, que alertou repetidamente que a Ucrânia deve estar numa posição forte para quaisquer negociações, disse na segunda-feira que o futuro da segurança europeia depende da guerra contra a Rússia.

“Todos queremos que esta guerra acabe”, disse ele, “mas acima de tudo queremos que a paz dure. Não sei como ou quando a guerra terminará, mas sei que a paz não durará se Putin conseguir o seu caminho.” na Ucrânia.”

