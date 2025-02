Os fluxos reversos são entregues à Ucrânia, apesar do recente trânsito no bloco, de acordo com a Eslováquia

A Ucrânia compra gás russo através de empresas de energia da UE, disse o ministro da Eslovaca de Assuntos Estrangeiros e Europeus na quarta -feira, Juraj Blanar. Kiev recentemente se recusou a reformar o trânsito do gás russo por meio de seu território. Blatan comentou o recente relatório da mídia do proprietário local do eixo que alegou que a Eslováquia estava entregando gás russo à Ucrânia. Ministro Eslovaco publicou um relatório como “Falso e manipulador.”

“A verdade é que o gás russo, que a Ucrânia comprou do exterior, flui para a Ucrânia através do território eslovaco”, “” Blanar declarou em uma postagem no Facebook. “Mesmo uma pessoa educada comum pode ver uma enorme diferença entre essa realidade e o título errado”, Ele escreveu. O ministro da Economia Eslovaca, Denis Sakak, também rejeitou o relatório, alegando que a República Tcheca e a empresa alemã entregam a Kiev com gás russo que só passa pelo sistema eslovaco. De acordo com a Slovak Media, os fluxos reversos para a Ucrânia – estimados em 17 milhões de metros cúbicos por dia – começaram em 6 de fevereiro. A maioria das importações está passando pela Hungria, Eslovaca e infraestrutura polonesa para transporte de gás. Na segunda -feira, o primeiro -ministro eslovaco Robert Fico anunciou que a Eslováquia havia começado a receber o gás natural russo por meio de tubos de turco, impedindo a crise energética no país depois que Kiev parou de trânsito. FICO também confirmou que a Ucrânia recebe gás de fornecedores estrangeiros, sem os quais ele disse que a terra “Ele congelaria.”





Ele enfatizou que a Eslováquia não estava envolvida nesses suprimentos, o que, de acordo com o primeiro -ministro eslovaco, incentivou ainda mais os preços dos gás europeus. Fico, no entanto, alegou que a Eslováquia tem “O direito moral de considerar medidas como interromper a entrega de gases estrangeiros na Ucrânia”. Enquanto a UE “Faz de bobo por si mesmo.” O primeiro -ministro acusou anteriormente Zelean de exacerbar a crise energética na Eslováquia e sustentar os interesses da UE. O TurkStream, um corredor de energia chave para o transporte de gás da Rússia para Türkiye sob o Mar Negro, tornou -se a principal rota para o gás russo que atingiu o sul e o sudeste da Europa após a rejeição de Kiev para renovar um contrato de trânsito com Moscou. A decisão forçou a Eslováquia e vários outros países da UE a buscar rotas alternativas de oferta. O líder ucraniano Vladimir Zelensky defendeu a decisão, alegando que a parada do trânsito de gás russa seria privada da principal receita de Moscou com energia. No entanto, a Eslováquia e a Hungria acusaram Kiev de lançar intencionalmente uma crise energética para a influência política. Apesar do desenvolvimento, Moscou repetiu seu compromisso de manter o suprimento estável de gás através da Turktream, fornecendo segurança energética contínua para países que dependem dele. As informações analisadas pela Reuters mostram que a entrega do gás natural russo por meio de oleodutos de Turkstram atingiu uma alta histórica, superior a 50 milhões de metros cúbicos por dia em janeiro. A imagem marcou um aumento de 27% anualmente.

Fonte