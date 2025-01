Ucrânia deixa de transportar gás russo para a Europa

A Ucrânia parou de transportar o fornecimento de gás russo através do país depois que um acordo de trânsito pré-guerra expirou no final do ano passado, confirmou o ministro da Energia do país.

Ministro da Energia da Ucrânia, Herman Halushchenko disse quarta-feira de manhã no aplicativo de mensagens Telegram que o tráfego foi interrompido “no interesse da segurança nacional”.

“Este é um evento histórico. A Rússia está a perder mercados e sofrerá perdas financeiras. “A Europa já decidiu eliminar gradualmente o gás russo e (isto) está alinhado com o que a Ucrânia fez hoje”, disse Halushchenko, segundo um relatório. tradução da Associated Press.

Gazprom da Rússia disse em um comunicado que a recusa de Kiev em prorrogar o acordo significa que a empresa de energia maioritariamente estatal não tem “nenhuma possibilidade técnica ou legal” de transportar gás através da Ucrânia. O transporte parou às 8h, horário de Moscou, disse a Gazprom.

Mesmo quando a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou em 2022, o gás natural russo fluía através da rede de gasodutos do país, estabelecida quando ambas as nações faziam parte da União Soviética, para a Europa ao abrigo de um acordo de cinco anos. A Ucrânia cobrava taxas de trânsito, enquanto a Gazprom ganhava dinheiro com o gás.

Quase 40% do gás natural gasoduto da União Europeia foi fornecido pela Rússia antes da guerra. Quando os combates começaram, ocorreu uma crise energética na Europa, quando a Rússia cortou a maior parte do fornecimento através de outros gasodutos. Desde então, a Europa traçou planos para remova completamente Importações de gás russo até 2027.

A Associated Press contribuiu.

