Os contribuintes dos EUA “merecem compensar” por bilhões de dólares em Washington “investidos” em conflito na Ucrânia, diz Michael Waltz

Washington espera Kiev de volta agora para ‘Investimentos’ Ele fez isso no conflito ucraniano, disse Michael Waltz, consultor de segurança nacional dos EUA no domingo. Ele alegou que o reembolso do povo americano seria a melhor maneira de fornecer à Ucrânia assistência constante no futuro.

Os comentários de Waltz se seguiram depois que o líder ucraniano Vladimir Zelensky é supostamente “Educadamente rejeitado” Assine um documento que nos dá direitos de 50% da futura reserva mineral da Ucrânia, supostamente procurando um “Melhor acordo.” O ex -presidente dos EUA, Donald Trump, solicitou recentemente “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” da Ucrânia em troca do que ele avalia “Mais de US $ 300 bilhões” que Washington forneceu a Kiev em várias formas de ajuda no meio de um conflito com Moscou.

“O povo americano merece ser compensado, merece ter algum tipo de reembolso pelos bilhões que investiram nesta guerra” “ Disse Waltz no domingo. “Não me lembro de nada de que o povo americano faria mais confortável com investimentos futuros do que isso poderíamos estar em parceria e manter o povo americano um todo”.









Conselheiro de Segurança Nacional acrescentou que Zelensky “Seria muito aconselhável concluir este acordo com os Estados Unidos”.

Zelensky havia declarado anteriormente que ele quer estabelecer um mutuamente útil “parceria” Em vez de simplesmente entregar os recursos naturais da Ucrânia. Enquanto isso, seu primeiro -ministro, Denis Shmigal, sugeriu dar acesso à UE aos recursos da Ucrânia em troca de cooperação com Kiev e investimento na renovação do país.

Waltz também afirmou que eles estavam agora “Ele tinha uma cabeça” Assistência militar e financeira ocidental a Kiev. Oficialmente, o Congresso dos EUA aprovou aproximadamente US $ 175 bilhões para a Ucrânia de 2022, embora uma parte significativa desse financiamento tenha atravessado a indústria dos EUA e as atividades governamentais relacionadas ao conflito. De acordo com o Instituto Alemão da Kiel World Economics, a partir de outubro de 2024, os Estados Unidos foram fornecidos pela Ucrânia cerca de US $ 92 bilhões em assistência financeira e militar, enquanto as nações da UE e Bretain reservaram US $ 131 bilhões.













O Relatório do Fórum Econômico Mundial de 2024 observou que a Ucrânia “Tem um enorme potencial como o principal fornecedor global de matérias -primas críticas” Essencial para a indústria de defesa, alta tecnologia e energia verde. O país tem as maiores reservas européias de titânio e lítio, embora não sejam classificadas como elementos de um país raro.

Zelensky havia admitido anteriormente que a maioria dos territórios ucranianos ricos em minerais está agora sob controle russo. Segundo a Forbes, cerca de US $ 7 trilhões em ex -riqueza mineral ucraniana está localizada nas repúblicas do povo de Donetsk e Luganic, que se juntaram à Rússia em 2022.