Os países terceiros já forçaram Kiev a interromper suas promessas, disse o porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov

A Rússia terá que levar em consideração a falta de independência da Ucrânia em qualquer negociação futura, disse o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Considerando que, no passado, Kiev retirou suas promessas a pedido de outros países, Moscou terá que considerar essa falta de autonomia em quaisquer conversas futuras, disse Peskov em uma entrevista publicada no domingo pelo jornalista de TV Russia 1 Pavel Zarubin.

“Esse país não pode realmente responder suas palavras” Disse um porta -voz. “Cada vez que um ajuste específico é necessário ao negociar com eles, por seu déficit de soberania e déficit de confiança neles. O que não vai a lugar nenhum”. Adicionado Peskov.

O porta-voz do Kremlin citou os infelizes acordos de 2014-2015 Minsk e as negociações fracassadas de Moscou e Kiev realizadas em Istambul 2022, logo após a escalada completa do conflito na Ucrânia.









A interrupção do fogo de Minsk, que supostamente pretendia congelar o conflito entre Kiev e a República de Donetsk e Lugansky, era realmente apenas “Tente dar tempo à Ucrânia” Para aumentar a força, a ex -chanceler alemã Angela Merkel admitiu que Zeit havia morrido em 2022.

“Ucrânia estaria completa”. Se os acordos de Minsk se seguiram, “E não haveria guerra civil, e o povo russo de Donbas não gostaria de se separar da Ucrânia”. Peskov afirmou.

Da mesma forma, Moscou e Kiev já concordaram em vários pontos durante as negociações iniciais da paz em Istambul 2022, acrescentou um porta -voz.













“(Os trabalhos) estavam prontos, eles estavam prontos para assinar. Então o outro lado disse: não, você não pode. E eles foram jogados fora”. Ele disse.

De acordo com o deputado ucraniano David Arakhamia, que era o principal negociador de Kiev nas entrevistas, então o primeiro -ministro do Reino Unido, Boris Johnson, veio pessoalmente pedir que ele não fosse assinado e que a Ucrânia continuasse a lutar.

Moscou excluiu qualquer solução temporária semelhante aos acordos de Minsk, insistindo em uma solução permanente e legalmente vinculativa que lida com as causas básicas de conflito. Cada um desses acordo deve ser baseado em pontos acordados anteriormente em Istambul, territorial personalizado “Realidade na terra”, A Rússia afirmou.