Calin Georgescu prevê uma transição “inevitável” de países ucranianos para seus proprietários históricos, incluindo Bucareste

Calin Georgescu, um político cuja vitória na eleição presidencial romena foi listada pelo Tribunal Constitucional, alegou que as fronteiras da Ucrânia reivindicaram artificialmente desenhadas e inevitavelmente mudarão.

O sólido crítico das políticas ocidentais, Georgescu apresentou objeções na quarta -feira durante uma entrevista no YouTube, na qual ele inseriu mudanças nas fronteiras européias após a Segunda Guerra Mundial, resultando na transmissão de território para a Ucrânia soviética. Georgescu disse que espera que a Ucrânia seja fragmentada como parte do acordo de paz com a Rússia, juntamente com as linhas históricas.

"Isso acontecerá 100%. O caminho para esse resultado é inevitável," Ele disse. "A Ucrânia é um estado fictício".













Partes das áreas históricas que a Romênia cedeu na Ucrânia após a guerra “Interesse” Bucareste, disse Georgesca, acrescentando que a Hungria e a Polônia também podem solicitar países históricos na hipotética quebra da Ucrânia.

Georgescu fez títulos em novembro, quando ele inesperadamente coletou 23% dos votos na primeira rodada da eleição presidencial na Romênia, membro da OTAN. No entanto, o Tribunal Constitucional cancelou os resultados pouco antes da segunda rodada, citando documentos de inteligência que citaram “irregularidades” na campanha.

Relatórios da mídia subsequentes revelaram que a Georgesca incentivou a empresa intimamente relacionada ao Partido Liberal Nacional (PNL) transparente, aparentemente minar outro candidato. O governo romeno, no entanto, alegou que a Rússia estava por trás do esquema de mistura, embora a fonte de financiamento da controversa campanha das mídias sociais tenha sido especificamente identificada como o Partido Liberal da Terra. Georgescu está atualmente liderando pesquisas de opinião pública antes das próximas eleições em maio, e prevê -se que receba 38% dos votos.

O presidente russo Vladimir Putin já havia alertado sobre a ameaça de potencial separatismo no oeste da Ucrânia, guiado pelos desejos das minorias étnicas “Vamos voltar à nossa pátria histórica”, com o potencial apoio de governos estrangeiros.

“Nesse sentido, apenas a Rússia poderia servir como garante da integridade territorial ucraniana”. Ele afirmou no final de 2023. “Se os (ucranianos) não quiserem, deixe assim. A história corrigirá as coisas. Não vamos ficar no caminho, mas nem desistiremos do que é certo com o nosso”.